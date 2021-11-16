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Sibop nedir, ne anlama gelir? Sibop ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Sibop#Kelime#TDK
Sibop nedir, ne anlama gelir Sibop ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimizde yer alan ve günlük hayatta kullandığımız kelimelerin bir kısmı Türkçe kökenli olabileceği gibi bir kısmı da yabancı kökenlidir. Böyle kelimelerin anlam bilgisi konusunda yetersiz kalındığı olunabilir. Sibop kelimesi ilk kez duyulan kişiler tarafından bilinmeyebilir. Sibop nedir? Ne anlama gelir? Sibop ne demek? TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Sibop, günlük hayatta kullanılan ve dilimize sonradan geçmiş olan kelimeler arasında yer alır. Sibop kelimesi aslında Fransızca kökenlidir. Zamanla dilimizde de yer edinmiştir.

 Sibop Nedir? Ne Anlama Gelir?

 Sibop, eski zamandan bu yana kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin kullanılış amacı aşağılamadır. Fransızca olan soupape kelimesinden gelir. Dilimizde de supap ile eş değerli olup zamanda sibop halini almıştır. Argo kelimelerden biridir. Bir diğer anlamı ise araç lastiklerinde yer alan havanın kaçmasını engelleyen üründür. Sibop havanın içeride sabit kalmasını sağlar.

 Sibop Ne Demek?

 Sibop, iki anlamda kullanılır. Bunlardan ilki karşı tarafı küçük düşürmek aşağılamak için kullanılan argo terim oluşudur. Diğer anlamı ise lastiklerde yer alan havanın kaçmasını engelleyen, lastik havalarının hemen inmemesini sağlayan parçaya verilen addır. Siboplar, sızdırma yapmaz ve güvenli sürüş sağlar.

 Sibop TDK Sözlük Anlamı

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 Sibop Türk Dil Kurumu kaynaklarında açıklaması olan bir kelimedir. Bu kelime hakkında ilk açıklama; aşağılama anlamı içeren argo sözcüktür. İkinci açıklama ise; lastiklerde havanın kaçmasını önleyen ve uzun süre havayı tutabilen parçadır.

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