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Sibirya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Sibirya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Sibirya#Ülke#Kıta
Sibirya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Sibirya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

200 yılı aşkın bir süre Büyük Britanya'nın sömürgesi olan Hindistan, 15 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Resmi olmayan verilere göre nüfusu 1 milyar 368 milyon olan Hindistan, Çin Halk Cumhuriyetinden sonra, dünyanın en kalabalık 2. ülkesidir. Ülke 29 eyalet ve 78 şehirden oluşur Eyaletler özerk bir yapıya sahip olduğu için kendi hükümetlerini seçme hakkına sahiptir. Hindistan hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Hindistan Cumhuriyetinin başkenti Yeni Delhi'dir. Ülkenin en fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1- Agra 2- Nagpur 3- Kalküta 4- Mumbai

 5- Rajkot 6- Navi Mumbai

 Hindistan Hangi Kıtada Yer Alır?

 Hindistan, Asya kıtasında yer almaktadır.

 Hindistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Umman Denizine ve Bengal Körfezine kıyısı bulunan Hindistan, Kuzey Yarım Kürededir. Hindistan, kuzeyde Nepal ve Pakistan, doğuda ise Tayland ile sınır komşusudur.

 Hindistan Hangi Dine Mensup?

 Hindistan'ın resmi dini Hinduizm'dir.

 Hindistan Hangi Dili Konuşuyor?

 Hindistan Cumhuriyetinde yaygın olarak kullanılan diller İngilizce ve Hintçedir.

 Hindistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Hindistan cumhuriyeti toplam 44 harften oluşan Devanagari alfabesini kullanmaktadır.

 Hindistan Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 Ülke, bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından bu yana Saka takvimini kullanıyor.

 Hindistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Hint rupisidir.

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#Sibirya#Ülke#Kıta

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