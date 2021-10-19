Sibirya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Sibirya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Hindistan Cumhuriyetinin başkenti Yeni Delhi'dir. Ülkenin en fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1- Agra 2- Nagpur 3- Kalküta 4- Mumbai

5- Rajkot 6- Navi Mumbai

Hindistan Hangi Kıtada Yer Alır?

Hindistan, Asya kıtasında yer almaktadır.

Hindistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Umman Denizine ve Bengal Körfezine kıyısı bulunan Hindistan, Kuzey Yarım Kürededir. Hindistan, kuzeyde Nepal ve Pakistan, doğuda ise Tayland ile sınır komşusudur.

Hindistan Hangi Dine Mensup?

Hindistan'ın resmi dini Hinduizm'dir.

Hindistan Hangi Dili Konuşuyor?

Hindistan Cumhuriyetinde yaygın olarak kullanılan diller İngilizce ve Hintçedir.

Hindistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Hindistan cumhuriyeti toplam 44 harften oluşan Devanagari alfabesini kullanmaktadır.

Hindistan Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Ülke, bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından bu yana Saka takvimini kullanıyor.

Hindistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Hint rupisidir.