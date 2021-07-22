Sibernetik Nedir? Sibernetik Bilimi Ne İşe Yapar?

Sibernetik mekaniksel ilişkilere, bilgisayar bilimine ve sosyal teoriye uygulanmıştır. Sibernetik; bilgisayar biliminde, biyolojik, elektronik ve mekanik sistemlerde iletişim çalışmalarını ve kontrol süreçlerini inceleyen bir bilim olarak kabul edilmektedir.

Sibernetik Nedir?

Pilot anlamına gelen sibernetik kavramı, matematikçi Norbert Wiener tarafından Yunanca bir terimden türetilerek icat edilmiştir. Teknik sibernetik, doğa bilimleri ve mühendislik arasında yer alan disiplinler arası bir bilimdir.

Temelde sibernetik bilimi, etkileşim ve geri bildirimlerin kullanılmasıyla karışık sistemlerin nasıl işlendiğinin incelenmesidir. Örnek verilirse; sibernetik bireysel düzeyde bir kimsenin bütün hedeflerini planlayıp onlardan etkiler alarak dış dünyada karşılaşılması söz konusu olan duyguları yaratarak hedeflerine nasıl ulaşabileceğini öğrenir. Bir başka deyişle içerisinde bulunduğu sistemin mevcut bilgileri ve geri bildirimleridir.

Kontrol sistemlerinde kullanılan işleme ve bilgi türleri, bilgisayarların bu denli gelişmiş yeteneği ile sibernetiğin iki farklı görünümünü ortaya çıkarmıştır. Avrupa da pek yaygın kullanılan bu bilim dalı farklı türlerdeki karışık sistemlerin sosyal, biyolojik ve teknik olarak kontrol bilimi şeklinde tanımlar. Birçok dünya ülkesi teknolojik gelişimlerinde sibernetik kontrol sistemlerinin oluşturulmasına önem vermektedir.

Sibernetik Bilimi Ne İşe Yapar?

Sibernetik bilimi çeşitli çalışmalar üzerinde duran bir bilim dalıdır.

Yapay zeka

Bilgisayar ve ağları gibi karmaşık bilgi sistemleri

İnsan vücudu

Yapılandırmacı epistemoloji (bir epistemoloji akışı olarak)

Mühendislik

Sistemik

İnsan bilimleri: yönetim, psikanaliz, psikoloji

Beynin tarihi

Sibernetik, farklı bilimsel disiplinler arasındaki bağlantıya göre birkaç çeşitli dala ayrılmıştır. Örneğin sibernetik; teknik, ekonomik ya da psikolojik olabilir. Genellikle çok sayıda endüstri sibernetik tarafından kapsanmaktadır.

Bir örnek ile sibernetiğin nasıl çalıştığı ve ne işe yaradığı açıklanacak olursa, iletişim ve kontrol ilkesine dayanarak bir insan gibi kontrol edebilen ve kendi kendine öğrenebilen bir makinenin genel teorisidir. Ulaşması gereken durumu bilen makine çevresine sinyaller göndererek mevcut durum ile ilgili geri bildirimler alır.

Bu bilime insan vücudu bir nevi örnek gösterilebilir. Vücudun iç sıcaklığının düzenlenmesi, şeker seviyesini insülin salgılayarak olması gereken değere indirmesi gibi örnekler sayılabilir. Her geçen gün bilim daha da ileriye yönelik teknolojik cihazları daha verimli ve daha az enerji kaybı olması adına geliştirerek piyasaya sunuyor. Sibernetik; tesir ve sosyal kontrol, kavramlar arası öğrenme ve verimlilik gibi konuları kapsaması nedeniyle sektörde geniş bir yer kaplamaktadır.