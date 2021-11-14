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Siber Zorbalık Nedir, Örnekleri Nelerdir? Hangi Davranışlar Siber Zorbalığa Girer?

#Siber Zorbalık
Siber Zorbalık Nedir, Örnekleri Nelerdir Hangi Davranışlar Siber Zorbalığa Girer

Siber zorbalık kelimesi günümüzde oldukça fazla karşılaşılan bir kelime olarak dikkatleri çekmektedir. Siber zorbalığa maruz kalanların sayısı ise her geçen gün artış göstermektedir. Siz de sürekli olarak karşılaştığınız siber zorbalık kelimesinin ne anlama geldiğiyle ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Siber zorbalık nedir, örnekleri nelerdir? Hangi davranışlar siber zorbalığa girer tüm detayları ile derledik.

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Siber zorbalık, günümüzün en yaygın sorunları arasında bulunmaktadır. Teknolojinin gösterdiği gelişme sonrasında ve internet kullanımında yaşanan yaygınlaşma siber zorbalığında artmasına neden olmuştur. Teknolojik platformları kullanarak zorbalık yapıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır.

Siber Zorbalık Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Siber zorbalık, internet erişimi ile kullanılan platformlarda yapılan zorbalıkları ifade etmek için kullanılmaktadır. Herhangi bir sosyal medya platformu üzerinden bir kişinin başka bir kişiyi rahatsız edecek paylaşımlar yapması, korkutmaya, utandırmaya veya kızdırmaya yönelik paylaşımlarda bulunması siber zorbalık örnekleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda yapılan paylaşımların durumuna göre siber zorbalık, siber taciz veya siber saldırı olarak da nitelendirilebilir.

Bir başkasının hayatına ve kişisel haklarına saldırı niteliğinde paylaşımlar yapan kişiler hakkında yasal soruşturma başlatılabilir. Siber zorbalık yasal olarak bir suç teşkil etmektedir. Siber zorbalığın fark edilmesi ve tespit edilmesi oldukça kolaydır. Siber zorbalığın herhangi bir türüne maruz kalan kişilerin en kısa zamanda biriyle paylaşmaları ve şikayet oluşturmaları tavsiye edilmektedir. İnsanlara yapılan zorbalığın her türü bir suç teşkil etmektedir. Sosyal medya üzerinden bir zorbalığa uğradığını düşünen kişiler bu zorbalığı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabilirler.

Hangi Davranışlar Siber Zorbalığa Girer?

Bir davranışın siber zorbalık olarak ifade edilebilmesi için saldırının internet üzerinde yer alan bir platformdan gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Günümüzde siber zorbalığın genel olarak çocuklar arasında meydana geldiği bilinmektedir. Bazı çocukların ise yaşanan durumlardan utanmaları ve çekinmeleri nedeniyle ebeveynleri ile bu durumu paylaşamadıkları söylenebilir. İnternet erişimi bulunan tablet, bilgisayar veya telefona erişimi bulunan kişilerin siber zorbalığa uğrama ihtimalleri oldukça yüksektir.

Siber zorbalığın farklı çeşitlerinin olduğu bilinmektedir.

Bir kullanıcının hesabını ele geçirmek ve onun yerine paylaşım gerçekleştirmek veya internetteki kimliğine zarar verecek şekilde paylaşımlarını silmek bir siber zorbalıktır.

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Sosyal medya üzerinde bir başkası gibi davranmak ve bu şekilde iletişimi sürdürmek de siber zorbalık suçu olarak ifade edilebilir.

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Bir başkası hakkında iftira atmak ve küçük düşürücü, hakaret içerikli paylaşımlar yapmak da siber zorbalıktır.

Kişiyi tehdit etmek, şantaj yapmak ve isteği dışında olan veriler paylaşmasını istemek, cinsel içerikli mesajlar atmak da siber zorbalık olarak adlandırılabilir.

Kişilerin saygınlığını düşürecek olan paylaşımları yapmasına yönelik tehditlerde bulunmakta siber zorbalığın bir türüdür.

Bir başkasının üzerinde suçlamaya yönelik ithamlarda bulunmak ve kişiyi zor durumda bırakmakta bir siber zorbalık çeşidi olarak ifade edilebilir. Siber zorbalığı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

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