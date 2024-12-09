'Siber zorbalık' nasıl fark edilir?

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Teknoloji, hayatı kolaylaştıran yenilikler ve iyilikler kadar kötülükleri de beraberinde getiriyor. ‘Siber zorbalık’ da yıllardır var olan ve hatta gençler üzerindeki etkisini gün geçtikçe artıran olumsuzluklar arasında. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, siber zorbalığın hem çocuklar hem de aileler üzerinde yarattığı travmatik süreçlere dikkat çekerek 18 yaş altına cep telefonu kullanımı hakkında yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Arıcak, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında siber zorbalığın nasıl fark edileceğini ve bu konuda yapılması gerekenleri anlatıyor.

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak’ın yazısını okumak için tıklayın.