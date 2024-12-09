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'Siber zorbalık' nasıl fark edilir?

Güncelleme Tarihi:

#Siber Zorbalık#Boğaziçi Üniversitesi#Konuk Yazar
Siber zorbalık nasıl fark edilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 14:23

Tarih boyunca çeşitli şekillerde var olan zorbalık çağımızda farklı biçimlerde karşımıza çıkmaya devam ediyor.

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Teknoloji, hayatı kolaylaştıran yenilikler ve iyilikler kadar kötülükleri de beraberinde getiriyor. ‘Siber zorbalık’ da yıllardır var olan ve hatta gençler üzerindeki etkisini gün geçtikçe artıran olumsuzluklar arasında. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, siber zorbalığın hem çocuklar hem de aileler üzerinde yarattığı travmatik süreçlere dikkat çekerek 18 yaş altına cep telefonu kullanımı hakkında yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Arıcak, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında siber zorbalığın nasıl fark edileceğini ve bu konuda yapılması gerekenleri anlatıyor.

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Siber Zorbalık#Boğaziçi Üniversitesi#Konuk Yazar

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