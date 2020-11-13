'Siber Zekâ Bilgi Yarışması' sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından tüm Türkiye’den yoğun katılımın gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu. 10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrencimiz listeye girmeye hak kazandı.

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LİSE GRUBU KAZANAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN