MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri'Siber Zekâ Bilgi Yarışması' sonuçları açıklandı
GeriEğitim 'Siber Zekâ Bilgi Yarışması' sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

'Siber Zekâ Bilgi Yarışması' sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Siber Zekâ Bilgi Yarışması' sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zekâ Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından tüm Türkiye’den yoğun katılımın gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu. 10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrencimiz listeye girmeye hak kazandı.

 

İLKOKUL GRUBU KAZANAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ORTAOKUL GRUBU KAZANAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
LİSE GRUBU KAZANAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle