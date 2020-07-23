Siber lise tanıtım ve imza töreni haftaya

İstanbul Pendik’te eğitim hayatına başlayacak olan lise, sınavla 30 öğrenci alacak. Beş yıllık eğitim verecek lisenin ilk yılı İngilizce hazırlık olacak. Okulda kültür ve siber güvenlik dersleri ağırlıklı olacak. Lise, Teknopark’ın içerisinde yer alacak. Öğrenciler 11 ve 12’nci sınıfa geçtikleri yaz döneminde staj imkanına sahip olacak. 20’şer iş günü olmak üzere 40 iş günü staj yapacaklar. Okulda, Sızma Testi, Adli Bilişim, Yapay Zeka ve Siber Tatbikat laboratuvarlarında uygulamalar yapılabilecek.

ÇALIŞMALAR 2017'DE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, 2017’den itibaren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başlanan lise, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilk öğrencilerini alacak. Lise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark İstanbul arasında 30 Nisan’da imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, bakanlığın onayıyla Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik dalında eğitim vermek üzere kuruldu.