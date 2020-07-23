Siber lise için tanıtım toplantısı

Siber güvenlik alanında eğitim verecek Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için bugün saat 18.00’de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla tanıtım toplantısı ve işbirliği protokolü imza töreni yapılıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Pendik'te eğitim verecek olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili Hürriyet'e konuştu. Lisenin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan bireyleri yetiştireceğini belirten Yazıcı şunları söyledi:

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Değişen dünya şartlarında tüm kurumların siber güvenlikle ilgili sorunların çözümüne yönelik sorumluluk almaları, yenilikçi çözümler üretmeleri ve ortak iyi için mücadele etmeleri büyük önem taşıyor. Yeni yüzyılda zamanın ruhunu önemseyen yeni bir okul anlayışını sektör ve üniversiteler başta olmak üzere eğitimle kuruluşların iş birliğiyle ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Teknopark İstanbul A.Ş., İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile bir işbirliği protokolü imzaladı. Günümüzde siber savaşların hayatımızda yer almaya başlamasıyla; veri güvenliğinin, maddi kaynak güvenliğinin ve genel olarak şirket sırlarının, bilgilerinin, kişisel verilerin çok önemli olduğu bir dönem içerisine giriyoruz. Bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek öne çıkan bir anlayış. Dolayısıyla siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek önem arz ediyor. Biz de uzun zamandır meslek liseleri içerisinde bir siber güvenlik alanı oluşturmak için çalıştık. Böylece siber güvenlik ekosisteminin standartlarının gelişmesi sürecine de katkı sunacak olan Türkiye’nin ilk siber güvenlik programı uygulayacak lisesi açılmış oldu. Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ülkemizin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ne, siber vatan oluşturma vizyonuna ve Cumhurbaşkanlığı’nın toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlayacaktır. Ülkemiz ve eğitim sistemimiz için çok önemli olan bu lisenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

EĞİTİM SÜRESİ 5 YIL

Ülkemizi tehdit eden siber saldırılara yönelik, yetişmiş insan kaynağına destek olacak olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında İngilizce eğitim verecek. Teknoloji geliştirme bölgesi statüsündeki Teknopark İstanbul’un bünyesindeki okulumuz, siber güvenlik dalında eğitim verecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan okulumuz öğrencilerini ortaöğretim merkezi yerleştirme sınavı LGS puanına göre alacak. İlk yıl 30 öğrenci alınacak olan okulumuz eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte beş yıl olacak. Sızma testi, adli bilişim, yapay zekâ ve siber tatbikat laboratuvarları yer alacak olan okulda günümüz siber tehditlerine yönelik kapsamlı bir eğitim program uygulanacak. Öğrencilerimize Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkânı sunulacak. En büyük hedefimiz, global anlamda siber saldırıların önüne geçebilecek nitelikli insan gücünü geliştirmektir.”