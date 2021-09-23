Siber güvenlik uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Siber güvenlik uzmanlarına bilgisayar teknolojileriyle ilgili sorun yaşadığımızda ihtiyaç duymuşuzdur. Çünkü bu teknoloji kötü amaçlı kullanılabilmektedir. Bu uzmanlarda bu güvenliği sağlamaktadır.

Siber Güvenlik Uzmanı Nedir?

Siber güvenlik uzmanı çalıştığı şirket ya da kuruma hizmet vermekle görevli kişilerdir. Çalışılan şirket ya da kurum özel sektöre ait olabileceği gibi devlete de bağlı olabilmektedir. Bilgisayarlar, sunucular, mobil cihazlar, elektronik sistemler, ağlar kötü amaçlı saldırılara maruz kalabilir. İşte siber güvenlik uzmanları bilgi teknolojisi ya da elektronik bilgi güvenliğini sağlayan kişilerdir.

Siber Güvenlik Uzmanı Ne İş Yapar?

Siber güvenlik uzmanı bilgi teknolojileri alanında gerçekleşmesi ihtimal olan saldırılara karşılık uygulamalar, algoritmalar kullanır ve bu uygulamaları da güvenliği sağlamak amacıyla sürekli günceller. Belirtilen ilgili saldırılara karşılık vermek sebebiyle güvenlik açıklarını belirler. Bu konuda inceleme yapar. Çeşitli testler ve incelemeler sonucunda da güvenlik açıklarını kapatır.

Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur?

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Siber güvenlik uzmanı olabilmek için iletişim teknolojileri ya da programa dili bölümlerini bitirmek ve kendini bu alanda geliştirmek gerekmektedir.

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği alanlarında 4 yıllık lisans eğitimi almak gerekir. Bu bölümleri bir başlık altında topladığımızda ortaya matematik ve bilgisayarla ilgili mühendislik dalları çıkmaktadır. Üniversitenin ilgili alanlarını bitirdikten sonra uzmanlık için çeşitli eğitim kurumlarında öğrenime devam edilebilir. Çünkü siber güvenlik uzmanı değişen ve gelişen teknolojiye karşılık verebilmeli ve kendisini bu değişime ayak uydurarak sürekli eğitim alarak geliştirmelidir.

Siber Güvenlik Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Siber güvenlik uzmanları için eğitimli hacker kavramı da kullanılmaktadır. Siber Güvenlik uzmanı olma şartları arasında TCP/IP internet protokollerini bilmek, Linux komutlarını anlamak, Pythonu gibi programlama dillerine hakim olmak, işletim sistemlerinin mantığını çözmek, analiz gibi konularda başarılı olmak, bilgi sahibi olmak, var olan bilgileri sürekli güncellemek yer almaktadır.

Siber Güvenlik Uzmanının Görevleri Nelerdir?

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Siber güvenlik uzmanları genelde bir şirkete bağlı kalarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hem çalıştıkları şirketin hem de bilgi teknolojilerinin güvenliğini sağlamakla görevlidir. Şirket bünyesinde saldırılara karşılık verebilmek amacıyla algoritmalar ve uygulamalar geliştirirler. Siber güvenliği tehdit eden durumlarda da şirket aracılığıyla müdahale edip oluşan sorunu çözerler. Aynı zamanda bir saldırı olmasını beklemeden oluşabilecek risklere karşılık da inceleme yaparlar.

Siber Güvenlik Uzmanının Maaşları Ne Kadardır?

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Siber güvenlik uzmanının maaşları bazı kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Uzmanın iş konumu, çalıştığı şirket, bilgi ve tecrübesi maaşını etkileyen kriterlerdir. Bu nedenden dolayı siber güvenlik uzmanı için yeni başlayanlar kategorisine göre ortalama maaş tutarı belirtilecektir. Yetkin ve yeni başlayan kişiler yıllık olarak ortalama genelde 40.000 TL ile 60.000 TL arasında değişkenlik gösteren maaş miktarlarına sahip olabilmektedir. Örneğin yıllık olan 40.000 TL maaş miktarını aya böldüğümüzde de aylık olarak ortalama 3.500 TL gibi bir maaşa denk gelmektedir.

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Siber Güvenlik Uzmanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Siber güvenlik uzmanı olmak için üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olan kişiler siber güvenlik alanında hizmet vermeyi amaçlamış kurumsal şirketlere iş başvurusunda bulunabilirler. Bu şirketlerde siber güvenlik alanının uzmanın yapabileceği çeşitli bölümler de yer alabilir.

Bölümler arasında uygulama güvenliği, veri güvenliği, ağ güvenliği, operasyonel güvenlik, bulut güvenliği, uç nokta güvenliği, kimlik erişim yönetimi ve ayrıcalıklı erişim yönetimi bölümleri yer almaktadır. Siber güvenlik uzmanı da ilgili siber güvenlik şirketinde bu bölümlerin bir ya da birkaç tanesinde veya hepsinde görev alabilir.