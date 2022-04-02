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Si Sembolü Hangi Element? Si Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

Si Sembolü Hangi Element Si Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

Birçok değişik bileşikte yer alan en önemli elementler içerisinde Sİ gelmektedir. Bu elementler aynı zamanda periyodik tablo üzerinde farklı özellikler gösterir. Peki Sİ sembolü hangi element? Sİ elementinin adı, özellikleri, elektron dizilimi ve yükseltgenme basamağı üzerine detayları derledik.

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 Periyodik tabloda bulunan önemli elementler arasında Sİ öne çıkar. Aynı zamanda yükseltgenme basamağı, elektron dizilimi ve özellikleri üzerinden de merak edilen bir elementtir. 

 Sİ Sembolü Hangi Element? 

 Bu elementin uzun adı silisyum olarak bilinir. Periyodik tablo üzerinde Sİ şeklinde iki harf üzerinden ele alınır ve ifade edilir. Sağlamış olduğu birçok özellik ile beraber önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. 

 Sİ Elementinin Adı ve Özellikleri 

 Si olarak ifade edilen bu element silisyumdur. Doğada yaygın şekilde kuvars ile beraber aynı zamanda çeşitli canlıları üzerinde de yer alır. Bu sebepten dolayı canlı varlıklar açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Ayrıca dünyanın birçok farklı yerinde silika ile beraber kumun yapıları içerisinde bulunur. 

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 Sİ Elementinin Elektron Dizilimi ve Yükseltgenme Basamağı 

 Silisyum elementinin elektron dizilimi şu şekilde öne çıkar; 

 3s² 3p² 

 Bu şekilde ifade edilmesi ile beraber elektron dizilimi açısından periyodik tabloda yer alır. Aynı zamanda bu elementin yükseltgenme basamağına bakıldığı vakit, -4, +4 şeklinde olduğu görülmektedir. Taşımış olduğu bu özellikleri ile beraber en önemli elementler arasında gelmektedir.

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