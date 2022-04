Show 2. Ve 3. Hali Nedir? Show Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

''Set out'', ''point'', ''betray'' ve ''display'' kelimesi show fiili ile eş anlamlıdır.

Show 2. ve 3. Hali Nedir?

İkinci Hali - I Showed - Ben gösterdim

Üçüncü Hali - O Shown - Ben göstermiştim.

Show Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- She showed us the furniture she just bought.

Bize yeni aldığı mobilyaları gösterdi.

2- She showed me the places she highlighted in the book.

Bana kitapta altını çizdiği yerleri gösterdi.

3- I showed her the landscape painting she had drawn last night.

Ona dün akşam çizdiği manzara resmini gösterdim.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- I shown her childhood photos from the family album.

Ona aile albümündeki çocukluk fotoğraflarını göstermiştim.

Haberin Devamı

2- I shown the doctor the test results last week.

Geçen hafta doktora tahlil sonuçlarını göstermiştim.