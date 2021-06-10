Shopier Nedir Ve Ne İşe Yarar? Shopier Nasıl Açılır

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Shopier Nedir ve Ne İşe Yarar?

Shopier, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin geliştirmiş olduğu internet üzerinden satış yapmanıza yardımcı olacak bir projedir. Proje kısaca, İnternet üzerinden satış yapmanızı imkan tanıyan aracı bir kurum olarak hizmet veriyor. Bunun karşılığında ise sizden bir ücret talebi doğuyor. Bu talep ise, ancak bir satıl yaptığınız zaman karşınıza çıkıyor.

Açılış ekranlarında sistem, size Instagram ya da başka bir pazar yerinde mi satış yaptığınızı sorar ve daha sonra size Instagram’a ya da başka bir pazar yerine ekleyebileceğiniz kod temin eder. Bu kod ile müşterileriniz güvenli bir şekilde istediği zaman sisteme giriş yaparak ve bu alandan ödemesini Shopier’e yapıyor. Bu kod ile müşterileriniz güvenli ve kolay bir şekilde sisteme giriş yaparak bu alandan ödemesini Shopier’e yapıyor.

Shopier müşterilerin yaptığı ödeme üzerinden belirttiği oranda bir kesinti yaparak sizin hesabınıza aktarıyor. Shopier sistemi, e-ticaret sitesi kurmadan önce deneyebileceğiniz en mantıklı sistemlerden biridir. Bu sistemi diğer sistemlerden ayıran en büyük özelliklerinden biri ise, belli kesintiler yapıldıktan sonra anında hesabınıza para gönderiyor olmasıdır.

Shopier Nasıl Açılır?

Shopier ile çok fazla teknik bilgiye sahip olmadan satış yapmak mümkündür. Bu nedenle sosyal medya hesaplarınız üzerinden bir sanal dükkan açarak çok hızlı bir şekilde satış yapabilirsiniz. Shopier günümüzde pek çok kişi tarafından sıkça kullanılan bir uygulamadır.

Shopier özellikle de internet üzerinden ve yerel işletmeler tarafından bireysel olarak satış yapmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir sistemdir. Bu uygulama tamamen yerli bir yazılım olarak hizmet veriyor. Bu sistem, Shopier Değer Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilmiş olan yerli bir yazılımdır. Satış yapmak isteyen pek çok kişinin buraya ürünler ekledikten sonra online ödeme, sipariş yönetimi ve iade yönetimleri tek bir yerde toplanır. Shopier satışlarını pazar yerlerinde satış, sosyal medya üzerinden satış, internet üzerinden satış sosyal medya kanalları aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Sosyal medya üzerinden yapacağınız tüm satışlarda açtığınız sanal dükkandaki ürünlerin bağlantı adresleri yer alır. Burada bulunan adresi kopyalayarak ödemeyi yapacak olan kişiye gönderebilirsiniz. Shopier panelinde Facebook üzerinden paylaş ya da Whatsapp üzerinden paylaş seçenekleri de yer alır.

Shopier Komisyon Oranı Ne Kadardır?

Shopier üzerinden satış yapmak isteyen kişiler için en dikkat edilmesi gereken konulardan biri de sitenin ne kadar komisyon alındığıdır. Her satıştan sonra sabit bir oran üzerinden satışlardan kesinti gerçekleştirilir. Ödemeler ise, satıcılara her zaman çarşamba günleri yapılır. Bunun için tahsilat kısmında hesabınıza aktarılacak olan para ile kesilecek olan oranı görebilirsiniz. Hizmet bedelinin belirlenmesinde, bir önceki ayın satışları belirleyici bir yer tutar. Aylık olarak yaptığınız satışlar 5000 TL altında ise yapılan kesintiler %4.99 + 0.49 + KDV olarak hesaplanır.

Taksitli ödeme yapılacaksa taksit sayısına göre, aradaki vade farkının alıcılar tarafından ödenmesi gerekir. Satıcılara bu vade farkı ödemeleri yansıtılmaz. Aynı zamanda taksitli ödemelerde de satıcıya ödeme peşin bir şekilde yapılır. Shopier, internet üzerinden güvenli alışveriş yapma imkanı sunuyor. Aynı zamanda sunduğu kolaylıklar ile hem müşterilere hem de satıcıya önemli bir kolaylık sağlar.