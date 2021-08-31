Shell Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Shell Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Shell firmasının tam adı Royal Dutch Shell'dir. Kısa adı olarak Shell olarak bilinmektedir. Shell çok uluslu olan petrol şirketlerinden bir tanesi olup Dünya'nın en büyük petrol üreten şirketleri arasında yer almaktadır. Avrupa kıtasının da bu alanda en büyük şirketi olarak bilinmektedir. Sadece petrol şirketi değil aynı zamanda doğalgaz üretiminde de söz sahibidir.

Shell Hangi Ülkenin Markası?

Shell İngiltere'de kurulmuş ve Hollanda'da merkezi olan bir şirkettir. Hem Hollanda hem de İngiltere ortaklığı olan bir markadır.

Shell Nerede Üretiliyor?

Shell İngiltere ve Hollanda'da üretilmektedir.

Shell Ne Zaman Kuruldu?

Shell 1907 yılının Şubat ayında kurulmuştur.

Shell'in Sahibi Kim?

Shell'in aynı zamanda kurucusu olan Marcus ailesi, şirketin de sahibidir.

Shell'in Kuruluşu ve Tarihçesi

1833 yılında Marcus Samuel ilk kez Londra'da bir dükkan açmıştır. Burada deniz kabuğu ticareti yapmaya başlamıştır. Bunlardan da ithalat ve ihracat rekoru kırmıştır. Hollanda ve İngiliz şirketlerinin rekabeti ile birlikte Shell firması kurulmuştur.