Share ne demek? İngilizce Share kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Genelde İngilizce sözcükler birden fazla anlamı ile ön plana çıkar. Share kelimesi de aynı şekilde yaygın farklı anlamlara gelse dahi özellikle Türkçe anlamı olan, ‘paylaşmak’ ifadesi ile daha fazla tercih ediliyor. Bu şekilde İngilizcede farklı cümlelerde ya da tek başına kullanmak mümkündür.

Share Ne Demek?

Paylaşmak anlamı üzerinden kullanılan share kelimesi amaca göre değişik cümleler üzerinde değerlendirilebilmektedir. Sosyal medyada bir şey paylaşmak ya da gündelik yaşamda herhangi bir yiyeceği ya da parayı ve benzeri durumları paylaşmak olarak da anlatılabilmektedir.

‘’Our parents share my attention’’ (Ailem benim ilgimi paylaşır.’’

‘’Share your lunch with your friends’’ (Öğle yemeğine arkadaşlarınla paylaş.)

Yukarıda görülen iki farklı yer itibarıyla İngilizce cümlelerde share kelimesini kullanmak mümkün. Bu doğrultuda gündelik yaşamda paylaşmak ile ilgili akla gelebilecek ne varsa her yerde genelde share kelimesi kullanılmaktadır. Örneğin oturulan yeri paylaşmak, yağmurda şemsiyeyi paylaşmak ya da herhangi bir yiyecek ve benzeri durumları paylaşmak gibi unsurlar üzerinden değerlendirmek mümkün.