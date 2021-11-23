Sgk meslek kodları 2021 - Sgk'da en çok kullanılan meslekler ve kodları

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Çalışma hayatında bazı işverenler düşük matrah göstermek, prim borcu ödemek adına çalışanlarını farklı meslek grubunda gösterebiliyordu. Şikayetlerin çoğalması üzerine SGK 2012 yılında düzenlemeye giderek meslek kodunu geliştirdi. Buna göre her meslek grubunun belirli bir kodu bulunuyor. İşverenler de bu her çalışanı için doğru meslek kodunu girerek, hizmet beyannamesini düzenliyor.

SGK Meslek Kodu Nedir?

Çalışma hayatında yüzlerce farklı meslek dalı bulunuyor. SGK, her meslek için bir üst kod ve mesleğin alt dalları için de bir alt kod belirlemiştir. Hizmet beyannamesi verirken mesleğin adını yazmak yerine kodu yazıyorsunuz. Örneğin 2320 ortaöğretim öğretmenleri mesleğinin üst kodudur. Ortaöğretim el sanatları öğretmeninin kodu ise 2320.19'dur.

SGK Meslek Kodları Ne İşe Yarıyor?

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Meslek kodu, çalışanın SGK' ya çalıştığı meslek dalının doğru şekilde bildirilmesini sağlıyor. Özellikle çıraklık, kalfalık, ustalık belgesi alırken çok önemlidir. Mesleki Eğitim Kurumu, belge taleplerinde kıdem şartı arıyor. Bunu da geriye dönük olarak meslek kodu ile yapılan bildirimlerinden tespit ediyor. Bu nedenle meslek kodunuzun doğru olarak bildirildiğinden emin olmanızda yarar vardır.

SGK Meslek Kodu Nasıl Öğrenilir?

Meslek kodu, işverenler tarafından hizmet beyannamesi doldurularak veriliyor. Her meslek grubunun prim borcu farklı olduğundan, meslek kodunuzun doğru olarak verilip verilmediğinden emin olunuz. Meslek kodunuzun doğru olarak yazılıp yazılmadığını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapıyorsunuz. Arama bandına SGK tescil ve hizmet dökümü yazıp, tıklıyorsunuz. Sayfaya giriş yaptığınızda, "meslek kodu" alt bölümünde yer alan kodun üzerine mouse(fare)'un okunu getirin. Açıklamalı bilgi ekrana gelecektir. Böylece hem meslek kodunuzu öğrenmiş hem de sorgulamış olursunuz.

SGK Meslek Kodları 2021

SGK, her meslek grubu için dört basamaklı bir kod belirlemiş. Bazı meslek grupları birden fazla alt meslek dalına ayrıldığından, bu meslek kodu da alt kodlara ayrılıyor. Örneğin 1111 cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili gibi üst düzey devlet adamlarının meslek kodudur. Cumhurbaşkanının meslek kodu 1111.01, bakanın 1111.04, milletvekilinin 1111.05'tir. Genel olarak meslek kodlarını şöyle sıralayabiliriz;

1111; Üst düzey devlet adamları

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1112; Üst düzey bürokratlar (ataşe, vali, genel sekreter, kaymakam, müsteşar, defterdar gibi)

1114; Sendikalar, siyasi partiler, dernekler, vakıflar

1120; başhekim, genel müdürler (özel sektör)

1211; Müdürler, müdür yardımcıları,

1213; Zabıta, itfaiye amirleri, danışmanlar, yöneticiler

2353; Dil öğretmenleri (İngilizce, Arapça, Macarca, Türkçe,

2359; Usta öğretici

Yukarıdaki liste 9901.01 ön lisans, 9901.02 stajyer öğrenciye kadar uzuyor. Mesleğinize denk gelen meslek kodunu öğrenmek isterseniz ya e-devlet üzerinden sorgulama yapabilir ya da SGK 'nın sayfasında yer alan meslek kodunu inceleyebilirsiniz.

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SGK'da En Çok Kullanılan Meslekler ve Kodları

Bazı meslek grupları birden fazla alt gruba ayrıldığı için SGK da bu alt meslek dallarını belirlediği meslek kodunun alt dalları olarak sıralamıştır. Bazı mesleklerin alt dalları yüzün üzerinde olduğu için bir meslek kodunun alt dalı en fazla 99'a kadar uzayabiliyor. 99'dan sonra sonraki meslek koduna geçiyor. Örneğin öğretim üyeleri meslek kodu 2310-2311 ve 2312.15'e kadar sıralanıyor. Öğretim üyesi dışında en çok kullanılan meslekler ve kodlarını şöyle sayabiliriz;

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2320-2321; Mesleki eğitim öğretmenleri (iş eğitimi, metal, matbaa, kuaför gibi)

2330; Ortaöğretim öğretmenleri

2352-2353-2354-2355; Öğretmenler

2359-2360; Usta öğreticiler