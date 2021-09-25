Sezeryan nasıl yazılır? TDK'ya göre sezeryan kelimesinin doğru yazımı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tedbirler dönüyor mu Türkiyenin gözü bu toplantıdaTedbirler dönüyor mu? Türkiye'nin gözü bu toplantıda!#Kabine Toplantısı
Musleranın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı Üzerine yürüdü ve...Muslera'nın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı! Üzerine yürüdü ve...#Fernando Muslera
Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı'Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var' dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı!#Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TEKNOFESTte Hedefi duyurdu: 1 numara olmalıdırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te! Hedefi duyurdu: 1 numara olmalıdır#Teknofest
Bakan Soylu Hayal edebilmek mümkün değildi diyerek duyurdu İşte son sayıBakan Soylu 'Hayal edebilmek mümkün değildi' diyerek duyurdu! İşte son sayı#Terörle Mücadele
81 ile resmi yazı gönderildi MEBden uyarı: Öğrencilere aldırılamaz81 ile resmi yazı gönderildi! MEB'den uyarı: Öğrencilere aldırılamaz#Milli Eğitim Bakanlığı
Okullar için çarpıcı maske araştırmasıOkullar için çarpıcı maske araştırması#KORONAVİRÜS
İstanbulda akılalmaz kaza Beyin cerrahının parmakları koptu: Koşarak acile gittiİstanbul'da akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu: Koşarak acile gitti#Gaziosmanpaşa
Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi Taliban her yerde arıyor...Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...#Afganistan
Dünya şokta Kan donduran görüntüler...Dünya şokta! Kan donduran görüntüler...#Taliban
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Sertab Erener hastanelik olduSertab Erener hastanelik oldu!#Sertab Erener
Eski eşim beni dolandırdı demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı'Eski eşim beni dolandırdı' demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı!#Songül Karlı
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sezeryan nasıl yazılır? TDK'ya göre sezeryan kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Sezaryen
Sezeryan nasıl yazılır TDKya göre sezeryan kelimesinin doğru yazımı...

En sık yazım hatası yapılan kelimelerden biri olarak sezeryan sözcüğü ön plana çıkmaktadır. Sadece yazım hatası değil aynı şekilde paralel olarak okuma hatası da ön plana çıkıyor. Peki, sezeryan nasıl yazılır? TDK'ya göre sezeryan kelimesinin doğru yazımı konusunda merak edilen bilgileri derledik.

 

Haberin Devamı

Bu kelime gün içerisinde farklı yerlerde kullanırken sesli harf üzerinden yazım hatası yapılmaktadır. Bu hatanın yapılmaması için Türk Dil Kurumu üzerinden doğru bilgilerin alınması gerekir.

 Sezeryan Nasıl Yazılır?

 Bu sözcüğün doğru şekilde yazılı hali, ‘Sezaryen’ şeklindedir. Özellikle aradaki sesli harf üzerinden yapılan hatalar ile beraber sorun ortaya çıkmaktadır. Farklı bir doğum yöntemi olarak öne çıkan sezaryen, aynı zamanda tıp konusunda en önemli alanlardan biridir.

 TDK'ya Göre Sezeryan Kelimesinin Doğru Yazımı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru ile beraber yanlış yazımı ele alınabilir.

 Sezaryen (Doğru)

 Sezeryan (Yanlış)

 Bu şekilde yukarıdaki gibi ele alınan durumlar üzerinden yanlış ve doğru ortaya çıkarılabilmektedir. Özellikle sesli harf üzerinden hataya dikkat edilirse hem yazım hem de okunuş konusunda hata yapılmaz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#TDK#Sezaryen