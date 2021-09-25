Sezeryan nasıl yazılır? TDK'ya göre sezeryan kelimesinin doğru yazımı...

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Bu kelime gün içerisinde farklı yerlerde kullanırken sesli harf üzerinden yazım hatası yapılmaktadır. Bu hatanın yapılmaması için Türk Dil Kurumu üzerinden doğru bilgilerin alınması gerekir.

Sezeryan Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde yazılı hali, ‘Sezaryen’ şeklindedir. Özellikle aradaki sesli harf üzerinden yapılan hatalar ile beraber sorun ortaya çıkmaktadır. Farklı bir doğum yöntemi olarak öne çıkan sezaryen, aynı zamanda tıp konusunda en önemli alanlardan biridir.

TDK'ya Göre Sezeryan Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru ile beraber yanlış yazımı ele alınabilir.

Sezaryen (Doğru)

Sezeryan (Yanlış)

Bu şekilde yukarıdaki gibi ele alınan durumlar üzerinden yanlış ve doğru ortaya çıkarılabilmektedir. Özellikle sesli harf üzerinden hataya dikkat edilirse hem yazım hem de okunuş konusunda hata yapılmaz.