Şeytanla Ortak Buğday Eken Samanını Alır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Şeytan, aceleci, sabırsız ve yalancı insanları tanımlamak için de sık kullanılan bir simgedir. Bunun için ''Acele İşe Şeytan Karışır'' başta olmak üzere birçok atasözümüzde kötülüklerin kaynağı olarak gösterilir.

Şeytanla Ortak Buğday Eken Samanını Alır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlam: Birlikte iş yapacağımız, kefil ve ortak olacağımız kişileri iyi seçmeliyiz. ''Körle Yatan Şaşı Kalkar'' atasözünde olduğu gibi, kişi, ancak yola çıktığı kişilerle başarılı ya da başarısız olabilir. Fakat birlikte iş yapılan kişiler sorumsuz ve hileci ise başarısızlık kaçınılmazdır.

İkinci Anlam: Güvenilmez insanlarla vakit geçirenler, en sonunda o insanların huylarını edinirler. Bu da onlar gibi davranmalarına neden olur.

Şeytanla Ortak Buğday Eken Samanını Alır Atasözünün Anlamı

Ben ona şeytanla ortak buğday eken samanını alır demiştim.