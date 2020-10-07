Şeytan Marka Giyer kitabını kim yazmıştır? Şeytan Marka Giyer kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Şeytan Marka Giyer 2003 yılında en çok satan romanlar arasında yer almaktadır. Ardından bu Şeytan Marka Giyer kitabının bir filmi çekilmiştir ve ismi daha da duyulmuştur.

Şeytan Marka Giyer Kitabını Kim Yazmıştır?

Şeytan Marka Giyer kitabını yazarı Lauren Weisberger'dir. Weisberger'in ilk romanı Şeytan Marka Giyer olmaktadır.

Şeytan Marka Giyer Kitabı Özeti

Şeytan marka giyer kitabının özeti şu şekildedir. Taşrada büyümekte olan, hoş Andrea Sachs, Brown’dan mezun olduğunda zaman her genç kız gibi hayalinde yaşattığı iş bulur. Bu iş moda dünyasında en fazla saygı gören ve de en fazla nefret edilen kadının yani Miranda Priestly'nin asistanlığıdır. Şeytan Marka Giyer kitabı, bir zamanlar Vogue dergisinin en ünlü Genel Yayın Yönetmeni olan Anna Wintour’un asistanı olarak yer alan Lauren Weisbergerin yazıya aldığı çok eğlenceli bir romandır.

Lauren, Andrea Sachs aracılığı ile ünü dillere destan olmuş genel yayın yönetmenini asistanlığını yapmanın ne gibi konulara mal olduğunu çok eğlenceli bir kurguyla anlatır. Miranda Priestly’nin asistanlığını yapan Andrea, birden kendini Prada, Armani dünyasında bulur.

Weisberger, romanında çalışanların dünyalarını gözler önüne seren yönetim kadrolarında çalışma şekillerini okurla paylaşır. Gülmece unsurları ile örülmüş olan Şeytan Marka Giyer kitabı komik ve de iğneleyici bir dedikodu romanıdır. Bu şeytan marka giyer romanını pek çok insan okumaya can atmaktadır. Bu kişilerin pek çoğu ise moda sektörüne ilgisi olan kişilerdir.

Şeytan Marka Giyer Konusu

Özellikle bu şeytan marka giyer kitabını okumaya çok hevesli olan kişiler moda sektörüne her daim büyük bir ilgisi olan kişilerdir. Şeytan marka giyer kitabının konusu şu şekildedir. New York'ta moda dünyasının en göz alıcı karmaşasında, hemen hemen sıfır bedenli olan muhteşem kadınlar içinde iken saçınızın çok kötü olduğu bir günde iş hayatınız son bulabilir. Runway Dergisi de bu inanılmaz cehennemin tam olarak ortasıdır.

Miranda Priestly moda dünyasının güçlü kadını Runway'in kraliçesi kendisine asistan alacaktır. Pek çok sayıda kızın hayatını bile verebileceği bir iş olan bu işe çok değerlidir. Yapacağı iş hiç kuşkusuz ki kendisine saygısı az olan insanların yapabileceği cinsten, yaşamı bırakıp sadece çalışmaya dayalı olan bir tür Miranda köleliği olmaktadır.

Akıllı ve de özverili bir insanın başa çıkamayacağı türden değildir fakat bu şık köleliğin tabii ki bedelleri de ağır olmaktadır.

Şeytan Marka Giyer Kitabı Karakterleri

Şeytan marka giyer kitabı hemen hemen her genç kız tarafından okunmaktadır. Özellikle bu kitabı okumaya can atan kişiler moda sektörüne ilgisi olan kişilerdir. Bu kitaptaki karakterler aşağıdaki gibi yer almaktadır.

Andrea yani Andy Sachs, son zamanlarda mezun olmuş güçlü ve de zorba olan moda dergisinin editörü genç bir kişisel asistanı şeklinde işe alınmıştır.

Miranda Priestly, İngiliz doğumlu olan yazı işleri müdürüdür. Kendisine bir asistan alır ve o asistanı her iş için çok fazla yorarak kullanır.

Emily Charlton, Miranda'nın eski genç bir kız olan asistanıdır, onun üst düzey yardımcısı olmuştur. O ve Andrea büyük bir çatışmalı ilişkiye sahiptir.