Şeytan Azapta Gerek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle anlamı itibariyle gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılan en güzel atasözlerinden biri şeytan azapta gerek cümlesidir. Tek başına rahatlıkla kullanılabilen bu atasözü cümle içerisinde de değerlendirme imkanı tanıyor.

Şeytan Azapta Gerek Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çevresi tarafından sevilmeyen insanların zorluk içerisinde kaldıkları zaman bunu hak ettikleri düşünülür. Özellikle etrafına zarar veren ya da kalp kıran bir kişi olduğu zaman, başına gelenleri hak ettiğine inanılır. Bunu en iyi şekilde anlatabilmek için ise şeytan azapta gerek atasözü kullanılır.

Şeytan Azapta Gerek Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle şeytan azapta gerek atasözü amaca göre en uyumlu kullanılabilecek atasözleri içerisinde yer almaktadır.

‘’O yaptıklarını sonuna kadar hak etti, ne demişler şeytan azapta gerek.’’

Bu şekilde cümlede olduğu gibi tek başına da kullanabileceğiniz en yaygın atasözlerinden biridir.