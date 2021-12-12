Seyfiye nedir, neye denir? Seyfiye sınıfı üyeleri nelerdir?

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Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman oldukça iyi bir düzene sahip oldukları görülmektedir. Hüküm sürdüğü yıllarda güçlü yapısı ile dikkat çeken Osmanlı'da toplum genel olarak ikiye ayrılıyordu. Bu iki gruptan birisi yöneten kısım, diğeri ise yönetilen kısımdı. Yöneten kısma baktığımız zaman seyfiye sınıfının da bu grup içerisinde olduğu görülmektedir.

Seyfiye Nedir, Neye Denir?

Osmanlı'da askeri zümreye ait olan bir sınıf bulunmaktaydı. Bu sınıfın adı seyfiye olarak bilinmektedir. Seyfiye sınıfında Osmanlı toplumunda bulunan rütbeli askerler yer almaktaydı. Seyfiye sınıfına üye olan askerler iç karışıklıkları önlemek için mücadele etmekteydi. Bunun yanında seyfiye sınıfına ait olan önemli kişilerde bulunmaktaydı. Bu kişiler yürütme görevini üstlenmekteydi. Çünkü padişahtan sonra yetkili olan Vezir-i Azam'da seyfiye sınıfı üyesiydi.

Seyfiye sınıfının birçok önemli işi bulunmaktaydı. Bu sınıfa üye olanlar devletin önemli bir kanadını oluşturmaktaydı. Çünkü devlet için oldukça önemli kişiler bu sınıfta yer almaktaydı.

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Seyfiye Sınıfı Üyeleri Nelerdir?

Vezir-i Azam

Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azam oldukça önemli bir görevde yer almaktaydı. Hatta devletin yönetiminin padişahtan sonra gelen en büyük ismiydi. Padişah sefere gittiğinde veya hasta olduğunda ülkeyi idare etme görevi ondaydı. Bu kişi daha çok bilinen adıyla Sadrazam'dı. Birçok kişi Vezir-i Azam ismi yerine Sadrazam ismini bilmektedir. Sadrazam'ın diğer sınıfları denetleme yetkisi de vardır. Yani mülkiye, ilmiye ve kalemiye sınıfları Vezir-i Azam'a karşı sorumluydu.

Yeniçeri Ağası

1363 tarihine gelindiğinde Yeniçeri Ocağı kurulmuştu. Bu ocağı I. Murad kurmuştur. Ocağın başında ise Yeniçeri Ağası bulunmaktaydı. Yeniçeri Ağası hem asker hem de sivil görevli olarak hizmet vermiştir. Özellikle esnafı denetleme ve usulsüz iş yapanları denetleme görevi bulunmaktaydı. Bunun yanında yeniçeri askerlerinin talepleri olursa eğer bunları padişaha bildirirdi.

Kubbealtı Vezirleri

Kubbealtı Vezirleri danışmanlık görevi yaparlardı. Bu kişiler birçok konuda padişahlara danışmanlık hizmeti verirlerdi.

Kaptan-ı Derya

İsminden de anlaşılacağı üzere Kaptan-ı Derya'nın görevi donanmadan sorumlu olmaktı. Osmanlı donanması Kaptan-ı Derya'nın sorumluluğundaydı. Bu kişi seyfiye üyesi olarak hizmet vermekteydi. Osmanlı donanması için Kaptan-ı Derya'nın görevi çok önemliydi. Çünkü Osmanlı Devleti her zaman için denizlere hakim olmak istemiştir.