Seyfiye nedir, ne anlama gelir? Seyfiye sınıfında kimler var, görevleri nelerdir?

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Osmanlı'da bulunan sınıflardan en önemlisi seyfiye sınıfıydı. Çünkü seyfiye sınıfında son derece önemli temsilciler yer almaktaydı. Seyfiye sınıfının olması Osmanlı'daki işlerin daha kolay ilerlemesine yardımcı olmuştur.

Seyfiye Nedir, Ne Anlama Gelir?

Osmanlı'da seyf kelimesi kılıç anlamına gelmekteydi. Seyfi kılıçla ilgili olan anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı Seyfiye kelimesi asker sınıfını temsil etmek adına kullanılmıştır. Bu sınıf Osmanlı'da en önemli sınıflardan birisi olmuştur. Bundan dolayı Seyfiye sınıfında güçlü kişiler yer almıştır.

Seyfiye Sınıfında Kimler Var, Görevleri Nelerdir?

Seyfiye sınıfında birçok görevli bulunmaktaydı. Bu görevliler önemli işler yapan kişilerdi. Özellikle Sadrazam'ın bu sınıfta yer alması Osmanlı açısından oldukça önemli olmuştur.

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1- Sadrazam (Vezir-i Azam)

Osmanlı Devleti'nde en önemli görevlerden birisi Sadrazam'a aitti. Vezir-i Azam olarakta bilinen Sadrazam padişah olmadığı zamanlarda onun yerine vekillik ederdi. Yani devlet yönetiminde söz hakkı bulunmaktaydı. Tabi bunun için padişahın seferde veya hasta olması gerekmekteydi. Bundan dolayı Osmanlı Devleti'nde Sadrazam olan kişi oldukça büyük bir saygınlığa sahipti.

Ayrıca Sadrazam diğer sınıfları da denetleme yetkisine sahipti. İlmiye, kalemiye ve mülkiye gibi sınıfları Sadrazam'ın denetleme yetkisi vardı.

2- Yeniçeri Ağası

Seyfiye sınıfının diğer bir üyesi ise Yeniçeri Ağası'ydı. 1363 tarihinde kurulan Yeniçeri Ocağı'nın başında Yeniçeri Ağası vardı. Bu kişinin sivil ve asker görevi bulunmaktaydı. Yeniçeri askerlerinin herhangi bir istekleri olduğu zaman bunu padişaha iletme yetkisi Yeniçeri Ağası'na aitti. Bundan dolayı Yeniçeri Ağası birçok konudan sorumlu olmaktaydı.

3- Kubbealtı Vezirleri

Kubbealtı Vezirleri'nin danışmanlık hizmeti verdikleri görülmektedir. Bu kişiler birçok konu hakkında görevli padişahlara danışmanlık yaparak Osmanlı'ya hizmet ederlerdi.

4- Kaptan- ı Derya

Seyfiye üyesi olan Kaptan-ı Derya Osmanlı Devleti'nde donanmadan sorumlu olan kişiydi. Donanmanın birçok konusundan Kaptan-ı Derya sorumluydu.