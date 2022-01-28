Seyahat nasıl yazılır? Seyahat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Seyahat ile aynı kökten türemiş olan birçok sözcük ve tamlama günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Bu kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Seyyah 2- Seyahat Acentesi 3- Seyahatname

Seyahat Nasıl Yazılır?

Yaklaşık olarak 10 asırdır kullanılmakta olan seyahat kelimesi, bir yere yapılan gezi ve yolculuk anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan seyyah ise yolcu demektir. Sefer kelimesiyle eş anlamlı olan seyahat kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor.

Bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

SEYAHAT

Seyahat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna göre seyahat kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

SEYAHAT - Doğru Yazımı

SEYEHAT - Yanlış Yazımı

Seyahat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Gezi kitaplarına ilgi duyan herkes Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname adlı eserini mutlaka okumalı. (Doğru Kullanım)

2- Seyehat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. (Yanlış Kullanım)