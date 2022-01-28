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Seyahat nasıl yazılır? Seyahat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Seyahat nasıl yazılır Seyahat kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Yolculuk kelimesiyle eş anlamlı olan seyahat sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''siyahat'' şeklinde yazılan bu sözcük, başka bir şehre ya da ülkeye yapılan gezi anlamına gelir. Günümüzde, aynı şehrin başka bir noktasına yapılan geziler için de aynı sözcük kullanılır. Bu kelimeden türetilmiş olan seyahatname ise gezi kitabı demektir. Seyahat nasıl yazılır? Sseyahat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Seyahat ile aynı kökten türemiş olan birçok sözcük ve tamlama günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Bu kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- Seyyah 2- Seyahat Acentesi 3- Seyahatname

 Seyahat Nasıl Yazılır?

 Yaklaşık olarak 10 asırdır kullanılmakta olan seyahat kelimesi, bir yere yapılan gezi ve yolculuk anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan seyyah ise yolcu demektir. Sefer kelimesiyle eş anlamlı olan seyahat kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor.

 Bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 SEYAHAT

 Seyahat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türk Dil Kurumuna göre seyahat kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

 SEYAHAT - Doğru Yazımı

 SEYEHAT - Yanlış Yazımı

 Seyahat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Gezi kitaplarına ilgi duyan herkes Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname adlı eserini mutlaka okumalı. (Doğru Kullanım)

 2- Seyehat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. (Yanlış Kullanım)

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