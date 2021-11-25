Seyahat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Seyahatin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Seyahat, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Seyahat kelimesinin eş anlamı ise gezmek, yolculuk gibi kelimelerdir.

Seyahat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Seyahat kelimesi etimolojik olarak Arapçada ''siyâha'' kelimesinin ''gezme'' manasını taşıyan kelimeden türetilmiştir. Bu kelime yolculuk yapmak, serbestçe gezmek anlamına gelmektedir.

Seyahat kelimesinin en bilinen ve en çok kullanılan eş anlamlısı yolculuk kelimesi olmaktadır. Bunun yanı sıra gezme kelimesi de sıklıkla seyahat kelimesinin yerine kullanılmaktadır.

Seyahat Kelimesinin TDK'ye Göre Eş Anlamlı Nedir?

Seyahat kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamı ''bir yerden bir yere ya da ülkeden ülkeye gitmek veya gelmek'' manasında kullanılan yolculuk kelimesidir. TDK'ye göre bu kelimenin ikinci eş anlamı ise ''gezi'' kelimesidir.

Seyahat Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Kelimeler

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Seyahat kelimesi ile aynı anlamlara gelen birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bunlar;

- Yolculuk

- Gezi

- Devir

- Daldan dala konmak

- Seyyar

- Gezici

Seyahat Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

- Yarın ilk uçakla Almanya'ya seyahat edeceğim.

- Seyahat etmek insana iyi gelir.

Bu gibi cümlelerde eş anlamlı olan kelimeler rahatlıkla kullanılabilir