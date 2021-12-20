Sevkiyat ne demek, ne anlama gelir? Sevkiyat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sevkiyat kelimesiyle ilgili merak edilen birçok konu bulunuyor. Sevkiyat kelimesi herkesin karşılaşacağı kelime grupları arasındadır. Sevkiyat kelimesi TDK'ya göre silahlı kuvvetlerinde, personellerin veya silahların farklı amaçlarla başka bölgelere taşınması anlamındadır.

Sevkiyat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Detaylı araştırma yapan bireyler, sevkiyat kelimesinin doğru anlamlarına ulaşmanın yollarını araştırabiliyor. Sevkiyat kelimesi, silahlı kuvvetlerinde daha yaygın kullanılan bir kelimedir. Silahlı kuvvetlere ait olan silahların, personellerin veya yiyeceklerin taktik amaçlı olarak herhangi bir başka bölgeye taşınması anlamına geliyor.

Sevkiyat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Anlamı araştırılan sevkiyat kelimesinin tüm anlam karışıkları öğrenilmek isteniyor. TDK'da bulunan sözlük anlamı konusunda araştırma yaparak bilgi sahibi olmak mümkündür. Sevkiyat kelimesi TDK'da silahlı kuvvetlerine ait olan personellerin veya silahların stratejik amaçla farklı bölgelere taşınması anlamına sahiptir. Belirlenen anlamda sevkiyat kelimesi her alanda kullanılabilen kelimedir.