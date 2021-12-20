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Sevkiyat ne demek, ne anlama gelir? Sevkiyat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sevkiyat ne demek, ne anlama gelir Sevkiyat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Her kelimenin anlamını öğrenmenin birçok yolu bulunuyor. Kişiler sevkiyat kelimesiyle ilgili bir takım araştırmalar yapabiliyor. Çok duyulan sevkiyat kelimesinin taşıdığı anlamlar sözlüklerde aranabiliyor. İnternet sitelerinde sevkiyat kelimesi aratılarak en doğru anlamı kişilerce öğrenilmek istenebiliyor. Sevkiyat ne demek, ne anlama gelir? Sevkiyat kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları derledik.

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Sevkiyat kelimesiyle ilgili merak edilen birçok konu bulunuyor. Sevkiyat kelimesi herkesin karşılaşacağı kelime grupları arasındadır. Sevkiyat kelimesi TDK'ya göre silahlı kuvvetlerinde, personellerin veya silahların farklı amaçlarla başka bölgelere taşınması anlamındadır.

Sevkiyat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcük türlerinden biri olan sevkiyat kelimesiyle ilgili araştırma yapan bireyler bulunuyor. Anlam bakımından sevkiyat kelimesi hakkında bilgi sahibi olunmak isteniyor. Anlam bakımından sevkiyat kelimesinin karşılıkları arama motorlarında sorgulanabiliyor.

Detaylı araştırma yapan bireyler, sevkiyat kelimesinin doğru anlamlarına ulaşmanın yollarını araştırabiliyor. Sevkiyat kelimesi, silahlı kuvvetlerinde daha yaygın kullanılan bir kelimedir. Silahlı kuvvetlere ait olan silahların, personellerin veya yiyeceklerin taktik amaçlı olarak herhangi bir başka bölgeye taşınması anlamına geliyor.

Sevkiyat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Anlamı araştırılan sevkiyat kelimesinin tüm anlam karışıkları öğrenilmek isteniyor. TDK'da bulunan sözlük anlamı konusunda araştırma yaparak bilgi sahibi olmak mümkündür. Sevkiyat kelimesi TDK'da silahlı kuvvetlerine ait olan personellerin veya silahların stratejik amaçla farklı bölgelere taşınması anlamına sahiptir. Belirlenen anlamda sevkiyat kelimesi her alanda kullanılabilen kelimedir.

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