Sevk ve rapor arasındaki fark nedir? Sevk ile rapor farkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Yoğun maraton sona erdi TBMMde 2022 bütçesi kabul edildiYoğun maraton sona erdi! TBMM'de 2022 bütçesi kabul edildi#BÜTÇE
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklamaEmniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama#Sahte İçki
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Son tablo açıklandı Bakan Kocadan önemli mesaj: Israrla öneriyoruzSon tablo açıklandı! Bakan Koca'dan önemli mesaj: Israrla öneriyoruz#Koronavirüs
Kurtulmuştan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğizKurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz#AK Parti
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırınŞimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın#Araç Bakım
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sevk ve rapor arasındaki fark nedir? Sevk ile rapor farkı

Sevk ve rapor arasındaki fark nedir Sevk ile rapor farkı

Taşımış olduğu anlamlar ile beraber sevk ile beraber rapor üzerinden arasındaki farkı anlamak mümkün. Peki sevk ve rapor arasındaki fark nedir? Sevk ile rapor farkı üzerine tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Özellikle hastane üzerinden pek çok farklı sağlık kuruluşu kapsamında sevk ile beraber rapor öne çıkar. Bu durum daha çok iş üzerinden alınan sevk ile beraber rapor kapsamında ifade edilir ve merak edilir.

 Sevk ve Rapor Arasındaki Fark Nedir?

 Genel olarak hastanelerde ve birçok değişik sağlık kuruluşları kapsamında sevk, bir kişinin başka bir bölüme veya hastaneye gönderilmesi ya da aktarılması biçiminde anlatılır. Aynı zamanda rapor ise yine işini yaşamış olduğu sağlık sorunu kapsamında dinlenmesi için verilen yasal süredir. Bu doğrultuda arasındaki fark ile beraber sevk ve rapor önemli değişiklikler gösterir.

 Sevk ile Rapor Farkı

 Pek çok kişinin merak ettiği konular içerisinde sevk ile beraber rapor geliyor. Kelime anlamı üzerinden ise sevk genelde gönderme bir ya da yollama şeklinde anlatılır. Bu doğrultuda sevk kişinin bir sağlık kurulu kapsamında başka bir bölüme veya hastaneye gönderilmesi olarak anlatılır. Rapor ise kişinin dinlenmesi noktasında yasal bir süreç olarak ona verilmiş süre şeklinde ifade edilir. Bu şekilde öne çıkan anlamları ile beraber sevk ve rapor arasında önemli bir fark olduğunu söylemek mümkün. Özellikle de çalışan kişileri ilgilendiren durumlar olduğunu ifade etmek gerekir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge