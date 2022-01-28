Sevk etmek ne demek, ne anlama gelir? Sevk etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Sevk etmek kelimesiyle alakalı birçok kişi bilgi sahibi olabiliyor. Anlamı merak edilen sevk etmek kelimesi, göndermek ve götürmek anlamındadır. Sevk etmek kelimesi ayrı yazılmalıdır.

Sevk Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam konusunda araştırma yaparak kelimeleri inceleyen bireyler, sevk etmek kelimesini de inceleyebiliyor. İncelenen sevk etmek kelimesinin belirlenen birçok anlamı vardır. Anlamlarından birisi de göndermektir. Sevk etmek kelimesi göndermek anlamında kullanılabilen bir sözcüktür. TDK'da açıklanan anlamı da bireyler tarafından takip ediliyor. Önemli kelimeler arasında olduğundan, sevk etmek kelimesinin anlamı öğreniliyor.

Sevk Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Her kelimenin doğru bir yazılış türü bulunuyor. Sevk etmek kelimesinin de doğru olarak yazılması için, ayrı yazılması gerekiyor. Sevketmek şeklinde yazılması, yazım yanlışına neden oluyor. Bireylerin mutlaka sevk etmek şeklinde yazması gerekiyor.

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TDK Sözlük Anlamı

Sözlük anlamı merak edilen sevk etmek kelimesinin iki farklı anlamı bulunuyor. TDK'da yer alan anlamları, göndermek ve götürmektir. Sevk etmek kelimesi genellikle iş hayatında göndermek anlamında kullanılan bir kelimedir.