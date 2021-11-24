Seviye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Seviyenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Seviye kelimesiyle örnek cümleler:

1- Onun gibi seviyesiz insanlarla tartışmak, sana vakit kaybettirir.

2- Onunla 2 yıldan beri seviyeli bir birlikteliğimiz var.

Seviye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Merhale:

Merhale kelimesi hem devre ve dönem, hem de seviye ve yükseklik anlamına gelir.

2- Aşama:

Aşmak fiilinden türetilmiş olan aşama sözcüğü, seviye ve merhale ile eş anlamlıdır.

3- Mertebe:

Mertebe kelimesi, ulaşılmak istenen nokta ve yüksek mevki anlamına gelir.

4- Evre:

Dil devriminden sonra literatüre giren evre kelimesi, hem kat edilen mesafe hem de aşama anlamına gelir.

Seviyenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bu merhaleye gelebilmek için gece gündüz demeden çalıştım.

2- Aşama aşama ilerlerse dersi daha kolay anlarsın.

3- Genellikle sizin mertebenizde olan kişiler kibirli olur ama siz çok alçak gönüllüsünüz.

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4- Hastalık henüz ilk evresinde teşhis edildiği için fazla vakit kaybetmeden ilaç tedavisine başlandı.