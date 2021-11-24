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Seviye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Seviyenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Seviye#Nedir
Seviye kelimesinin eş anlamlısı nedir Seviyenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan seviye kelimesi, ''seviyy'' sözcüğünden türetilmiştir. Seviyy düzlük anlamına gelirken, seviye, yükseklik ve düzey demektir. Mecazen bir kişinin mevcut konumu, sosyal statüsü ve kültür düzeyi için de aynı kelime kullanılır. Bu sözcük birçok tamlamada ve kalıplaşmış ifade de yer alır. Örnekler: 1- Seviye Belirleme Sınavı 2- Deniz Seviyesi. Seviye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Seviye kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Seviye kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Onun gibi seviyesiz insanlarla tartışmak, sana vakit kaybettirir.

 2- Onunla 2 yıldan beri seviyeli bir birlikteliğimiz var.

 Seviye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Merhale:

 Merhale kelimesi hem devre ve dönem, hem de seviye ve yükseklik anlamına gelir.

 2- Aşama:

 Aşmak fiilinden türetilmiş olan aşama sözcüğü, seviye ve merhale ile eş anlamlıdır.

 3- Mertebe:

 Mertebe kelimesi, ulaşılmak istenen nokta ve yüksek mevki anlamına gelir.

 4- Evre:

 Dil devriminden sonra literatüre giren evre kelimesi, hem kat edilen mesafe hem de aşama anlamına gelir.

 Seviyenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bu merhaleye gelebilmek için gece gündüz demeden çalıştım.

 2- Aşama aşama ilerlerse dersi daha kolay anlarsın.

 3- Genellikle sizin mertebenizde olan kişiler kibirli olur ama siz çok alçak gönüllüsünüz.

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 4- Hastalık henüz ilk evresinde teşhis edildiği için fazla vakit kaybetmeden ilaç tedavisine başlandı.

 

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