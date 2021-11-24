Seviye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Seviyenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Seviye kelimesiyle örnek cümleler:
1- Onun gibi seviyesiz insanlarla tartışmak, sana vakit kaybettirir.
2- Onunla 2 yıldan beri seviyeli bir birlikteliğimiz var.
Seviye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Merhale:
Merhale kelimesi hem devre ve dönem, hem de seviye ve yükseklik anlamına gelir.
2- Aşama:
Aşmak fiilinden türetilmiş olan aşama sözcüğü, seviye ve merhale ile eş anlamlıdır.
3- Mertebe:
Mertebe kelimesi, ulaşılmak istenen nokta ve yüksek mevki anlamına gelir.
4- Evre:
Dil devriminden sonra literatüre giren evre kelimesi, hem kat edilen mesafe hem de aşama anlamına gelir.
Seviyenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bu merhaleye gelebilmek için gece gündüz demeden çalıştım.
2- Aşama aşama ilerlerse dersi daha kolay anlarsın.
3- Genellikle sizin mertebenizde olan kişiler kibirli olur ama siz çok alçak gönüllüsünüz.
4- Hastalık henüz ilk evresinde teşhis edildiği için fazla vakit kaybetmeden ilaç tedavisine başlandı.