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Sevginin zıt anlamlısı nedir? Sevgi kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#TDK#Sözlük#Sevgi
Sevginin zıt anlamlısı nedir Sevgi kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Dilimizde kullanılan kelimelerin birçoğunun aynı zamanda zıt anlamlısının da bulunduğunu söylemek mümkündür. Sevgi kelimesi de dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisidir. Sevgi kelimesinin zıt anlamlısı ise oldukça fazla araştırılmaktadır. Sevginin zıt anlamlısı nedir? Sevgi kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları nelerdir merak edilenleri tüm detayları ile sizler için derledik.

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Sevgi kelimesi insanı bir kimseye ya da şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygu, sevme duygusu olarak bilinmektedir. Sevginin zıt anlamlısı ise tam zıt bir anlama sahip olan nefret kelimesi ile ifade edilebilmektedir.

 Sevginin Zıt Anlamlısı Nedir?

 Sevgi kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Sevgi kelimesinin zıt anlamlısı ise nefret olarak bilinmektedir. Nefret kelimesi ise bir kişiye karşı duyulan olumsuz duygu olarak ifade edilebilir.

 Sevgi Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Sevgi kelimesinin zıt anlamlı kelimesi nefret olarak bilinmektedir. Sevgi kelimesinin nefret kelimesinin zıt anlamlısı olduğunu söylemek mümkündür. Sevgi sözcüğünün zıt anlamlı kelimesi nefret sözcüğü olarak bilinmektedir.

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#TDK#Sözlük#Sevgi

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