Şevahidun Nübüvve nedir ve kim tarafından yazılmıştır? Şevahidun Nübüvve kitabı konusu

Kitap hakkında detaylı bilgiyi sizler için derledik

Şevahidun Nübüvve, bir mukaddime, 7 bölüm ve bir hatimeden oluşuyor. Son peygamber Hz. Muhammed (SAV)’in doğumundan önce ve sonra, peygamberlik döneminde yaşanan mucizeler hakkında bilgiler veriyor.

Şevahidun Nübüvve Kitabı Konusu ve Anafikri

Şevahidun Nübüvve, Hz. Muhammed’in peygamberlik mucizeleri anlatılıyor. Peygamberin, doğum öncesinden ölümüne kadar geçen sürede, başından geçen mucizevi olaylar konu ediliyor.

Anlatılan bilgiler ışığında, insanların Allah’a daha çok yaklaşması, Hz. Muhammed’in O’nun peygamberi olduğunu kabul etmesi vurgulanıyor. Bu kitabı okuyan her insanın, Hz. Muhammed’in hayatını ve vermek istediği mesajı öğrenmesi amaçlanıyor.

Şevahidun Nübüvve Kitabını Kim Yazmıştır?

Şevahidun Nübüvve kitabını, İranlı alim ve şair olan Mevlâna Abdurrahman Cami yazmıştır. Kitabın, Türkçeye ilk çeviren Mahmut Bin Osman Lami Çelebi’dir.

Şevahidun Nübüvve Özeti

Kitap, önsöz ve mukaddimeyle başlıyor. Mukaddimede Nebi ve Mürsel kelimelerine dair kısaca bilgi verilip, mûcizelerin özelliklerinden bahsediliyor. Harikulade olaylarla mucize arasındaki farka değiniliyor. Daha sonra Resulü Ekrem’in diğer peygamberlerden üstün olmasının delilleri anlatılıyor.

Birinci Bölüm; Hz. Muhammed’in doğmadan önce meydana gelen ve peygamberliğinin müjdesi olarak kabul edilen alametlere yer verilmiş. Tevrat’tan ayetler örnek verilerek, Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna işaret çekiliyor.

İkinci Bölüm; Hz. Muhammed’in doğumundan, peygamberliği bildirilene kadar geçen dönemde görülen peygamberlik müjdeleri ve alametlerine yer verilmiş. Peygamberin annesi olan Amine Hatun, Muhammed’in doğum anını anlatıyor. Doğum anında orada bulunan kişilerin rivayetlerine yer verilmiş.

Hz. Muhammed’in doğduğu gece, dünya genelinde vuku bulan olaylar sıralanmış. İran kralının sarayının sallanması, Mecusilerin bin yıldır hiç sönmeyen ateşlerinin sönmesi, Save Gölü’nün suyunun kuruması anlatılmış. Bir Yahudi’nin, Muhammed’in sırtındaki lekeyi görüp, düşüp bayılıyor.

Hz. Muhammed’in sütannesi Halime Hatun, Muhammed’in bebeklik dönemini anlatıyor. Halime Hatun, hem kendi oğluna hem de Muhammed’i emzirmesine rağmen, hiçbir zaman sütünün azalmadığını, bilakis arttığını anlatıyor.

Üçüncü Bölüm; Hz. Muhammed’in peygamberliğinden, hicrete kadar geçen dönemdeki peygamberlik mucizeleri ve alametleri anlatılıyor. Bu bölümde, sahabeden kişiler, peygamberle ilgili yaşadıkları olayları anlatıyorlar. Peygambere saldıran bir Kureyşlinin eli havada kalıp, kuruyor.

Dördüncü Bölüm; Hz. Muhammed’in hicretinden vefatına kadar geçen süredeki peygamberlik mucizeleri ve alametleri anlatılıyor. Bu bölüm iki kısma ayrılmış. Birinci kısımda kitaplarda anlatılan mucizelere, ikinci kısımda kişilerden aktarılan alametlere değinilmiş.

Hz. Muhammed’e hicret izni çıktığında, Yasin suresini okuyarak, evini çevreleyen suikastçılara görünmeden çıkıp, gidiyor. Yolda, zayıf ve çelimsiz bir koyunun memelerini elleyince, süt taşmaya başlıyor.

Hz. Muhammed vefat edince, vasiyeti üzerine na’şını Hz. Ali yıkıyor. Hz. Ali’nin rivayetine göre, peygamberin çıplak vücuduna kim bakarsa kör oluyormuş.

Beşinci Bölüm; Hz. Muhammed’in peygamberliğine delalet eden, fakat ne zaman vuku bulunduğu belirtilmeyen mucize ve alametler anlatılıyor. Bu bölüm de iki kısımda oluşuyor. Birinci kısımda zamana bağlı olmayan mucizeler, ikinci kısımda peygamberin vefatından sonra peygamberliğine delalet eden mucizeler anlatılıyor.

Altıncı Bölüm; Bu bölümde Eshab-ı Kiram’dan on iki imamdan zuhur eden harikulade olaylar anlatılıyor. Ashabın Kitap ve Sünnet’le sabit olan üstünlüğünden kısaca bahsediliyor. Daha sonra yirmi üç sahabenin faziletleri anlatılıyor.

Yedinci Bölüm; Tabiin ve tebeu’t-tâbiînin fiillerinde Resûl-i Ekrem’in nübüvvetine delâlet eden fevkalâdelikler ele alınıyor. Ebû Müslim el-Havlânî, Âmir b. Abdükays, Zâdân el-Kûfî, Saîd b. Müseyyeb gibi kişilerin menkıbeleri anlatılıyor.

Son bölüm olan Hatimede Resûlullah’a ve onun getirdiği dinin esaslarına muhalefet edenlerin gerek Asr-ı Saadet’te gerekse sonraki zamanlarda uğradıkları felâketlerden örnekler veriliyor.

Şevahidun Nübüvve Karakterleri

Kitabın ana karakteri Hz. Muhammed’tir. Daha sonra, Eshab-ı Kiram, dört halife, Salman-ı Farisi, Halid Bin Velid gibi sahabeden isimlere yer verilmiştir.