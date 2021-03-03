Sev Beni Seveyim Seni atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dünya üzerinde her şeyde olduğu gibi sevgi de karşılıklı olan şeylerden biridir. Bir kimse kendisinden nefret eden bir başkasını kolaylıkla sevemez. Fakat bir kimse kendisini seven bir başka kişiye karşı sevgi duyulabilir. Sevgi dünyada paylaştıkça artan duygulardan biridir. Saygı duymanın kökeni sevgi olduğu takdirde sevgi ve saygı bir arada olduğunda sevgi hiç bitmez.

Sev Beni Seveyim Seni Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Sevgi ve saygı karşılıklıdır. Bir kimse karşısındaki kişiyi sever ve sayarsa, karşıdaki kişi aynı şekilde bu kimseye karşı sevgi ve saygı besler. Kişiler sevgi ve saygı duygusunu hissetmedikleri takdirde karşısındaki kişiler içinde maneviyat vermemektedirler.

Sev Beni Seveyim Seni Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı

Eşimle ilk tanıştığımız zamanlarda sev beni seveyim seni diyerek benimle ilgilendiğini belirtmişti.