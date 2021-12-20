Şetaret ne demek, ne anlama gelir? Şetaret kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Gündelik hayatta şetaret kelimesi tercih edilen kelime grupları arasında bulunuyor. Her kelime gibi şetaret kelimesinin de önemli bir anlamı bulunuyor. Şetaret kelimesi TDK'ya göre, sevinç ve neşe anlamındadır.

Şetaret Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dili oldukça geniş olan diller arasında yer alıyor. İçeriğinde bulunan tüm kelimelerin farklı birer anlamı bulunuyor. Türkçe dilinde kullanılan şetaret kelimesi de, diğer kelimeler kadar önemli bir kelimedir. Kelimelerin doğru anlamına ulaşmak için sözlüklerden yardım almak gerekiyor. Şetaret kelimesi sözlüklerde yer alan önemli kelime çeşitleridir. Kelime yapıları ele alındığında şetaret kelimesinin sahip olduğu anlam, sevinç ve neşedir.

Şetaret Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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