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Ses boşlukta yayılır mı ya da neden yayılmaz?

#Ses Boşlukta Yayılır Mı Ya Da Neden Yayılmaz?#Bilim#Araştırma
Ses boşlukta yayılır mı ya da neden yayılmaz

İlkokulda birçok bilgi öğretilir bunlardan bir tanesi de seslerdir. Seslerin nasıl yayıldığı veya ne şekilde yayıldığı merak edilmektedir. İnsanlar büyüdükçe bu bilgiler arkalarda kalır ve unutulur bu nedenle bazı insanlar seslerin boşlukta yayılıp yayılmayacağını merak eder. Ses boşlukta yayılır mı? Ses boşlukta neden yayılır veya neden yayılmaz? Sizler için seslerin boşlukta yayılıp yayılmadığı bilgilerini derledik.

 

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Ses boşlukta yayılamazlar.

Ses Boşluk Yayılır mı?

Bir sesi kulaklarımız duyar fakat sesin kulağımıza gelene kadar getiren şey ortamda bulunan maddelerdir. Öyle ki boş bir odada ses farklıyken dolu bir odada sesleri daha farklı duyarız bunun nedeni ortamdaki maddenin farklı olması. Seslerin yayılmak için maddelere ihtiyacı vardır bu nedenle bir boşlukta ses yayılamaz.

Ses Boşlukta Neden Yayılmaz?

Sesin yayılması ortamda olan maddelere bağlıdır. Sesler ortamda olan maddeler aracılığı ile iletilir bu nedenle bir boşlukta sesin yayılma ihtimali yoktur. Sesin yayılmak için maddelere ihtiyacı olduğunda dolayı ve boşluk bir madde olamadığından dolayı ses boşlukta yayılamaz. Seslerin yayılması için maddelere ihtiyacı vardır.

 

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