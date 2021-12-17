Ses boşlukta yayılır mı ya da neden yayılmaz?

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Ses boşlukta yayılamazlar.

Ses Boşluk Yayılır mı?

Bir sesi kulaklarımız duyar fakat sesin kulağımıza gelene kadar getiren şey ortamda bulunan maddelerdir. Öyle ki boş bir odada ses farklıyken dolu bir odada sesleri daha farklı duyarız bunun nedeni ortamdaki maddenin farklı olması. Seslerin yayılmak için maddelere ihtiyacı vardır bu nedenle bir boşlukta ses yayılamaz.

Ses Boşlukta Neden Yayılmaz?

Sesin yayılması ortamda olan maddelere bağlıdır. Sesler ortamda olan maddeler aracılığı ile iletilir bu nedenle bir boşlukta sesin yayılma ihtimali yoktur. Sesin yayılmak için maddelere ihtiyacı olduğunda dolayı ve boşluk bir madde olamadığından dolayı ses boşlukta yayılamaz. Seslerin yayılması için maddelere ihtiyacı vardır.