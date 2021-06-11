Serzeniş ne demek? TDK'ya göre serzeniş kelimesinin anlamı nedir? Serzeniş sözlük anlamı

Serzeniş kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir. 1- Takaza 2- Sitem 3- Veryansın 4- Yakınma

TDK'ya Göre Serzeniş Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsça kökenli ser ve zeniş kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu sözcük, hem günlük yaşamda hem de yazışmalarda sıklıkla kullanılıyor. Farsçadan dilimize geçmiş olan birçok sözcük gibi bu kelime de zamanla Türkçeleşmiştir. 17. yüzyılda literatüre giren kelimenin ne anlama geldiği ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre serzeniş sözcüğünün iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Birisinin kaba ve kırıcı davranışlarını ona hatırlatma, sitemde bulunma, yakınma

İkinci Anlamı: Yapılan bir kötülüğü hatırlatıp başa kakma, veryansın etme.

Örnek Cümleler:

1- O kadar yorgunum ki kimsenin serzenişlerini ve yakınmalarını dinleyecek takatim kalmadı.

2- Ben ona serzenişlerini ilettim, ancak O yine de bildiğini okumaya devam etti.

Not: Bu kelimenin fiil hali ''bulunmak'' yardımcı fiili ile birlikte kullanılır.

''Serzenişte Bulunmak''

Örnek Cümleler:

1- Bana serzenişte bulunacağına önce kendi yaptıklarına dön bir bak!

2- Ben tüm bunlar yaşansın istemezdim ama yine de serzenişte bulunmakta haklısın.