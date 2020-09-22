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Eğitim
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Servisler boş kaldı

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Servisler boş kaldı
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Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla öğrenci servisleri de yollara çıktı.

Ancak okulun ilk günü, servis araçları genel olarak boş kaldı. Ailelerin çoğu, çocuklarını servis araçları yerine kendileri götürmeyi tercih etti. Servis görevlileri de sadece 1’inci sınıfların açık olması nedeniyle henüz kayıtların başlamadığını söyledi. Polis ve jandarma da yurt genelinde servis araçlarını denetledi. İstanbul Maslak’ta denetim için durdurulan okul servisi görevlisi Rahman İlyas Kavun, “Üç adrese gittim, üçü de öğrencisini okula göndermeyeceğini söyledi. Keşke bunu akşamdan söyleselerdi de boşuna çıkmasaydım. Beşiktaş’ta iki okula çalışıyorum, okula öğrenci götüremedik eve gidiyorum. Hayırlısı olsun geçer bugünler de” diye dert yandı.

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