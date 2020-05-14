Özel okul dernekleri: Servis ve yemek ücreti istenmesi doğru değil

TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, ÖZKURBİR Başkanı Hami Koç’tan oluşan Özel Öğretim Kurumları Dernekleri Plaftormu şu açıklamayı yaptı:

“Eğitim dernekleri olarak bu süreçte okulların açık olmayışından kaynaklı öğrencilerimize sunulamayan servis ve yemek hizmetleri için velilerden ücret talep edilmesinin uygun olmadığı noktasında görüş birliği halindeyiz. Şayet bu ücretler, velilerimiz tarafından peşin veya herhangi şekilde ödenmiş ise muhtemel telafi eğitimi sonrası, dönem başında hesaplanarak iade veya mahsup edileceğini kamuoyuna duyururuz.

ÖZEL OKULLAR EĞİTİMİN HAKKINI VERİYOR

Özel Okullarımız, çeşitli uzaktan eğitim yöntem ve araçlarını da kullanarak birçok alternatif uygulamayı hayata geçirdi. Kurucularından yöneticilerine, öğretmenlerinden diğer çalışanlarına kadar bu dönemin kayıpsız atlatılması için uzaktan eğitimle okulu adeta eve taşıdılar. EBA dahil olmak üzere, birçok dijital platformdan öğrencilerin yararlanması sağlandı. Milyonlarca saat online ders yapıldı, videolar çekildi, sorular çözüldü, sınavlar yapıldı, rehberlik dersleri verildi. Kısaca özel okullarda uzaktan eğitim çalışmaları, öğrencilere ‘okul daha az yorucuydu’ dedirtecek kadar yoğun ve kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNE SAYILIR

Dolu dolu geçen bu süreç Bakanlığımızdan taktir görmüş; Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalarla, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ve yayımlanan yönetmelikle uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerine sayılacağı deklare edilmişti. Tabii ki, yine de beklentimiz okulların bir an önce açılması ve eğitimin yüz yüze yapılması. Ancak o gün gelene kadar özel okullarımız mevcut şartlarda en iyi hizmeti sunmayı sürdürecek. Özel okullarımız velilerden aldıkları eğitim öğretim ücretlerinin bu zor koşullara rağmen ve bazı ilave maliyetlere katlanarak karşılığını hakkıyla vermekte.

AYAKTA KALMAK İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ

Mevcut ekonomik durumdan en çok etkilenenlerden biri de özel eğitim kurumlarıdır. Ülkemiz adına hayati öneme sahip eğitim kurumlarımızın ayakta kalması ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için velilerimizin bu dönemde ödemelerinde hassas davranmalarını bekliyoruz.