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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşılı

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Servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşılı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." ifadelerini kullandı.

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