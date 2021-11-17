Servikal lordoz nedir? Boyuz düzleşmesi ağrısı nerelere vurur? Servikal lordoza ne iyi gelir?

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Servikal Lordoz, servikal omurga olarak bilinen boyundaki omurganın doğal eğrisini ifade eder.

Servikal Lordoz Nedir?

Sağlıklı bir omurga yukarıdan aşağıya doğru bir "S" şekli oluştururken, sağlıklı bir servikal omurga üstte hafif bir "C" oluşturur. Bu eğri sadece omurganın stabilitesini ve yapısını korumasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şokları emmeye yarar. başın ağırlığını destekler ve vücut üzerinde hizalı kalmasını sağlar. boynun normal şekilde hareket etmesine ve bükülmesine izin verir. Bu eğri bir şekilde bozulduğunda boyundaki tendonları, bağları, kasları, kemikleri ve sinirleri ve omuriliği etkileyebilir.

"Servikal lordoz" terimi normalde anormal, aşırı içe doğru bir eğrinin (hiperlordoz) veya kesin bir eğri eksikliğinin (hiperlordoz) olduğu durumlar için geçerlidir. Daha az yaygın olan, eğrinin yanlış yönde arttığı durumlardır. Bu duruma ters servikal lordoz denir. Ayrıca, bu durumlar sağa veya sola bir eğri içerir. Yaygın nedenler arasında travmatik yaralanma, kötü duruş, obezite, osteoporoz ve dejeneratif disk hastalığı ve spondilolistezis gibi durumlar bulunur. Lordoz, akondroplazi (cücelik) veya belirli nöromüsküler bozukluklar gibi kalıtsal durumların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

Boyuz Düzleşmesi Ağrısı Nerelere Vurur?

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Servikal lordoz semptomları kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Birçokları için, boyun hizasında gözle görülür bir değişiklik (genellikle "geri tepme" boyun olarak adlandırılır), özellikle eğri herhangi bir siniri veya omurları sıkıştırmıyorsa, tek işaret olabilir. Boynun sürekli olarak başı desteklemesi gerektiğinden, anormal eğriliği olan kişilerde kasların çoğu zaman daha fazla çalışması gerekir. Bu, vücut telafi etmeye çalışırken bu kasların farklı yönlere çekilmesine neden olur.

Omuzlara ve sırtın üst kısmına kadar uzayabilen boyun ağrısı,

Kas spazmları ve gerginliği,

Kısıtlı hareket imkanı,

Servikal omurgadaki sinirler üzerindeki baskının bir sonucu olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, daha ciddi semptomlar da ortaya çıkabilir;

Kollarda, bacaklarda ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve elektrik çarpması tipi ağrılar,

Kas Güçsüzlüğü,

Kasları kontrol etmede zorluk,

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Mesane fonksiyonunu kontrol etme zorluğu görülmektedir.

Çoğu servikal lordoz vakasının küçük semptomları vardır ve hastanın sağlığı için acil bir tehdit oluşturmaz. Bununla birlikte, durumu ele almak için adımlar atılmazsa, zamanla daha da kötüleşecektir. Bu sonunda ağrıya ve uzun süreli rahatsızlığa yol açar.

Servikal Lordoz Riskleri Nelerdir?

Anormal bir eğri, kas zayıflığı ve dengesizliği nedeniyle boynun mekanik stresi dağıtamadığı anlamına gelir. Bu da sizi araba kazası veya düşme gibi darbelerden kaynaklanan omurilik yaralanmalarına karşı daha savunmasız hale getirir.

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Anormal eğri, spinal gerginliğe neden olur ve bu, omurganın diskleri üzerinde artan baskı ile sonuçlanır, bu da omurların ve disklerin dejenerasyonuna katkıda bulunur. Bu, şişkin veya fıtıklaşmış bir diskin yanı sıra servikal spinal stenoz ve servikal miyelopati gibi durumlara yol açabilir.

Ağrılı veya rahatsız edici olmasa da, omurganın lordoz nedeniyle yanlış hizalanması fiziksel görünümünüzde bariz değişikliklere neden olabilir. Bu, ileriye dönük kafa duruşunu ve genel bir asimetrik görünümü içerir.

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Servikal Lordoza Ne İyi Gelir?

Servikal lordoz sadece hafifse, herhangi bir ağrı veya başka semptomlar yoksa tıbbi tedavi gerekli olmayabilir. Eğri, sorunlara neden olacak kadar belirgin olduğunda, tedavi seçeneği genellikle ciddiyete ve nedene bağlıdır. Örneğin, kas güçsüzlüğü veya aşırı kilolu olmanın neden olduğu lordoz, genellikle kilo yönetimi ve boynu güçlendiren egzersizler gibi basit müdahalelerle düzelir. Ayrıca;

Ağrı ve iltihabı azaltmak için ilaçlar (NSAID'ler),

Güç oluşturmak ve hareket aralığını artırmak için fizik tedavi,

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Yükü azaltmak ve duruşu iyileştirmek için kilo verme programları,

Kemik sağlığını iyileştirmek için besin takviyeleri (D vitamini, kalsiyum) yapılmalıdır.