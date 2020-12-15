Serveti Fünun Dönemi nedir ve özellikleri nelerdir? Serveti Fünun romanları, şairleri ve iiirleri
Servet-i Fünun, ''sanat için sanat'' anlayışını benimseyen yazarların oluşturduğu bir edebiyat topluluğudur. Adını, ilk sayısı 17 Mart 1891 yılında çıkmış olan Servet-i Fünun Dergisinden almıştır. Kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz'dür. Servet-i Fünun döneminin özeliklerini, romanlarını ve şairlerini sizin için derledik.
Bu akımın en etkili ve üretken isimlerinden biri Tevfik Fikret'tir Öykü ve deneme türünde de eserler veren Tevfik Fikret, daha çok şair kimliğiyle öne çıkmıştır. Dönemin en çok okunan roman yazarı ise Halid Ziya Uşaklıgil'dir.
Servet-i Fünun Dönemi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?
1891 yılında kurulan Servet-i Fünun topluluğu, şiir, roman, öykü, hatıra, biyografi, mektup ve deneme türünde birçok kitap yazmıştır. Topluluğun lideri Tevfik Fikret, en üretken isimleri ise Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halid Ziya Uşaklıgil ve Cenap Şahabettin'dir. Bu dönemde yazılan şiirlerin ortak özelliği realist bir üslupla yazılmış olmalarıdır. Tevfik Fikret, şiirlerinin birçoğunu Osmanlıca yazarken, Cenap Şahabettin daha sade bir dil kullanmıştır. Topluluktaki şairler ''kulak için şiir'' anlayışını benimsemiştir.
Türk Edebiyatının ilk soneleri ve terza - rima türündeki şiirleri bu dönemde yazılmıştır. Şiirlerde anlam ve konudan çok üslup ön plana çıkmıştır. Şiir dışında öykü ve romanlarda da toplumsal konulardan ziyade aşk, var oluş ve yalnızlık gibi bireysel konular işlenmiştir.
Yazarlar arasında fikir uyuşmazlıkları arttığı için topluluk 1901 yılında dağılmıştır.
Servet-i Fünun Romanları
Halit Ziya Uşaklıgil
İkili insan ilişkilerini mercek altına alan yazar, romanlarında ağır bir dil kullanmıştır. Bu nedenle ilerleyen yıllarda romanlarının birçoğu sadeleştirilerek yeniden basılmıştır. En çok okunan romanları şunlardır:
Aşk-ı Memnu
Mai ve Siyah
Bir Ölünün Defteri
Ferdi ve Şurekası
Kırık Hayaller
Not: Döneminin en üretken yazarlarından biri olan Halid Ziya Uşaklıgil, hikaye, mensur şiir ve gezi yazıları da kaleme almıştır.
Ali Ekrem Bolayır
Roman dışında, öykü, inceleme, hatıra ve mektup türünde birçok eser kaleme almıştır.
En önemli eserleri -
Metin Şerhine Giriş
Hatıralar
Bari'a
Şiir Demeti
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Servet-i Fünun akımının Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte en çok kitap çıkaran yazarlarından biridir. Romanlarında mizahi bir üslup kullanan yazar, birçok romanında toplumun geleneklerini ve batıl inançlarını eleştirmiştir. Ben Deli Miyim adlı kitabında Alman filozof Friedrich Nietzsce'den birçok alıntı yapan Hüseyin Rahmi Gürpınar, edebiyat ile felsefeyi başarıyla harmanlamıştır. Türk sinemasının unutulmaz klasikleri arasında yer alan Süt Kardeşler filmi, yazarın Gulyabani kitabından uyarlanmıştır.
Yazarın diğer romanları şunlardır:
Ölüler Yaşıyor Mu?
Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç
Utanmaz Adam
İnsan Önce Maymun muydu?
Gönül Ticareti
Melek Sanmıştım Şeytanı
Mehmet Rauf
Diğer Servet-i Fünun yazarlarından farklı olarak romanlarında sade bir dil kullanmıştır. En ünlü romanları şunlardır:
Ferda-yı Garam - Aşkın Yarını
Aşıkane
İhtizar
Halas
Genç Kız Kalbi
Servet-i Fünun Şairleri ve Şiirleri
Servet-i Fünun döneminde farklı türde birçok eser yazılsa da en etkili oldukları alan şiir olmuştur.
Tevfik Fikret
Türk Edebiyatında birçok yeniliğin öncüsü olan Tevfik Fikret, Servet-i Fünun topluluğunun lideridir. 31 şiirden oluşan ''Şermin'' adlı kitabı Türk Edebiyat tarihinin didaktik özellikler taşıyan ilk çocuk kitabıdır. Yazar, ilk yıllarında öykü yazsa da daha sonra tamamen şiire yönelmiştir. Tevfik Fikret'in şiir kitaplarının isimleri şunlardır:
Rübab-ı Şikeste (Kırık Saz)
Haluk'un Defteri
Süleyman Nazif
İlk döneminde lirik şiirler yazan Süleyman Nazif'in şiir anlayışı sonraki yıllarda değişmiştir. Hiciv türünde şiirleriyle ünlenen şairin ''Mehmet Akif'' adında bir biyografi kitabı da mevcuttur.
Cenap Şahabettin
Şiirlerini ''Tiryaki Sözleri'' adlı kitapta toplamıştır.
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