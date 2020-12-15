Serveti Fünun Dönemi nedir ve özellikleri nelerdir? Serveti Fünun romanları, şairleri ve iiirleri

Bu akımın en etkili ve üretken isimlerinden biri Tevfik Fikret'tir Öykü ve deneme türünde de eserler veren Tevfik Fikret, daha çok şair kimliğiyle öne çıkmıştır. Dönemin en çok okunan roman yazarı ise Halid Ziya Uşaklıgil'dir.

Servet-i Fünun Dönemi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

1891 yılında kurulan Servet-i Fünun topluluğu, şiir, roman, öykü, hatıra, biyografi, mektup ve deneme türünde birçok kitap yazmıştır. Topluluğun lideri Tevfik Fikret, en üretken isimleri ise Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halid Ziya Uşaklıgil ve Cenap Şahabettin'dir. Bu dönemde yazılan şiirlerin ortak özelliği realist bir üslupla yazılmış olmalarıdır. Tevfik Fikret, şiirlerinin birçoğunu Osmanlıca yazarken, Cenap Şahabettin daha sade bir dil kullanmıştır. Topluluktaki şairler ''kulak için şiir'' anlayışını benimsemiştir.

Türk Edebiyatının ilk soneleri ve terza - rima türündeki şiirleri bu dönemde yazılmıştır. Şiirlerde anlam ve konudan çok üslup ön plana çıkmıştır. Şiir dışında öykü ve romanlarda da toplumsal konulardan ziyade aşk, var oluş ve yalnızlık gibi bireysel konular işlenmiştir.

Yazarlar arasında fikir uyuşmazlıkları arttığı için topluluk 1901 yılında dağılmıştır.

Servet-i Fünun Romanları

Halit Ziya Uşaklıgil

İkili insan ilişkilerini mercek altına alan yazar, romanlarında ağır bir dil kullanmıştır. Bu nedenle ilerleyen yıllarda romanlarının birçoğu sadeleştirilerek yeniden basılmıştır. En çok okunan romanları şunlardır:

Aşk-ı Memnu

Mai ve Siyah

Bir Ölünün Defteri

Ferdi ve Şurekası

Kırık Hayaller

Not: Döneminin en üretken yazarlarından biri olan Halid Ziya Uşaklıgil, hikaye, mensur şiir ve gezi yazıları da kaleme almıştır.

Ali Ekrem Bolayır

Roman dışında, öykü, inceleme, hatıra ve mektup türünde birçok eser kaleme almıştır.

En önemli eserleri -

Metin Şerhine Giriş

Hatıralar

Bari'a

Şiir Demeti

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Servet-i Fünun akımının Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte en çok kitap çıkaran yazarlarından biridir. Romanlarında mizahi bir üslup kullanan yazar, birçok romanında toplumun geleneklerini ve batıl inançlarını eleştirmiştir. Ben Deli Miyim adlı kitabında Alman filozof Friedrich Nietzsce'den birçok alıntı yapan Hüseyin Rahmi Gürpınar, edebiyat ile felsefeyi başarıyla harmanlamıştır. Türk sinemasının unutulmaz klasikleri arasında yer alan Süt Kardeşler filmi, yazarın Gulyabani kitabından uyarlanmıştır.

Yazarın diğer romanları şunlardır:

Ölüler Yaşıyor Mu?

Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç

Utanmaz Adam

İnsan Önce Maymun muydu?

Gönül Ticareti

Melek Sanmıştım Şeytanı

Mehmet Rauf

Diğer Servet-i Fünun yazarlarından farklı olarak romanlarında sade bir dil kullanmıştır. En ünlü romanları şunlardır:

Ferda-yı Garam - Aşkın Yarını

Aşıkane

İhtizar

Halas

Genç Kız Kalbi

Servet-i Fünun Şairleri ve Şiirleri

Servet-i Fünun döneminde farklı türde birçok eser yazılsa da en etkili oldukları alan şiir olmuştur.

Tevfik Fikret

Türk Edebiyatında birçok yeniliğin öncüsü olan Tevfik Fikret, Servet-i Fünun topluluğunun lideridir. 31 şiirden oluşan ''Şermin'' adlı kitabı Türk Edebiyat tarihinin didaktik özellikler taşıyan ilk çocuk kitabıdır. Yazar, ilk yıllarında öykü yazsa da daha sonra tamamen şiire yönelmiştir. Tevfik Fikret'in şiir kitaplarının isimleri şunlardır:

Rübab-ı Şikeste (Kırık Saz)

Haluk'un Defteri

Süleyman Nazif

İlk döneminde lirik şiirler yazan Süleyman Nazif'in şiir anlayışı sonraki yıllarda değişmiştir. Hiciv türünde şiirleriyle ünlenen şairin ''Mehmet Akif'' adında bir biyografi kitabı da mevcuttur.

Cenap Şahabettin

Şiirlerini ''Tiryaki Sözleri'' adlı kitapta toplamıştır.