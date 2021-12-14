Servet ne demek, ne anlama gelir? Servet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Servet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Zenginlik 2- Varlıklı Olmak 3- Refah 4- Kazanç 5- İktisap Etmek

Servet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

asırdan beri kullanılmakta olan servet kelimesinin sözlük anlamı zenginliktir. Kelimenin fiil hali ''servet kazanmak'' ve ''servet biriktirmek'' şeklinde yazılır. Bu kelime genellikle benzetme cümlelerinde kullanılır. Örneğin: ''Ünlü şarkıcı, servet değerinde olan yüzüğünü kaybetti.''

Servet, aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de yaklaşık 18 bin kişi Servet ismini taşımaktadır.

Servet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Servet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Kolay kolay elde edilemeyen büyük zenginlik

İkinci Anlamı: (Mecazen), Çok pahalı, çok lüks

Servet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Dedem bir servet değerindeki pul koleksiyonunu satışa çıkardı.

2- Ben bu serveti sen çarçur edip de iki günde bitiresin diye biriktirmedim.