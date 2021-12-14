Servet ne demek, ne anlama gelir? Servet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muskın tek tweeti yetti Dogecoin yüzde 40 yükseldiMusk'ın tek tweeti yetti! Dogecoin yüzde 40 yükseldi#Dogecoin
Yanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı Yüzbinlerce dolar uçtuYanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı! Yüzbinlerce dolar uçtu#Nft
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Çorumda ele geçirildi Altın kaplama sandığın gizemiÇorum'da ele geçirildi! Altın kaplama sandığın gizemi#Altın Kaplama
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
ABDyi çıldırtacak hamle 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...ABD'yi çıldırtacak hamle! 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...#Güney Kore
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Korona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü DSÖ ekip gönderdiKorona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi#DSÖ
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Servet ne demek, ne anlama gelir? Servet kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Servet#Servet Ne Demek
Servet ne demek, ne anlama gelir Servet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen servet kelimesi, sarva kökünden türetilmiştir. Sarva kelimesi zenginlik anlamına gelirken, servet biriktirilen mal mülk ve elde edilmiş kazanç demektir. Bu kelime birçok tamlamada gerçek ve terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Servet-i Fünun 2- Servet Sahipler 3- Servet Beyannamesi. Servet ne demek, ne anlama gelir? Sizin için servet kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

 Servet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Zenginlik 2- Varlıklı Olmak 3- Refah 4- Kazanç 5- İktisap Etmek

 Servet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. asırdan beri kullanılmakta olan servet kelimesinin sözlük anlamı zenginliktir. Kelimenin fiil hali ''servet kazanmak'' ve ''servet biriktirmek'' şeklinde yazılır. Bu kelime genellikle benzetme cümlelerinde kullanılır. Örneğin: ''Ünlü şarkıcı, servet değerinde olan yüzüğünü kaybetti.''

 Servet, aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de yaklaşık 18 bin kişi Servet ismini taşımaktadır.

 Servet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Servet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Kolay kolay elde edilemeyen büyük zenginlik

 İkinci Anlamı: (Mecazen), Çok pahalı, çok lüks

 Servet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Dedem bir servet değerindeki pul koleksiyonunu satışa çıkardı.

 2- Ben bu serveti sen çarçur edip de iki günde bitiresin diye biriktirmedim.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Servet#Servet Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022