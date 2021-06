Server Nedir Ve Ne İşe Yarar? Server Nasıl Kurulur Ve Temel Parçaları Nelerdir

Server, istemci olarak da bilinen başka bir bilgisayar programına ve onun kullanıcısına hizmet sağlayan bir bilgisayar programı veya cihazdır.

Server Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sunucular olmadan, dünya çapında web basitçe var olamazdı. Yeni bir web sayfasını her açtığınızda veya çevrimiçi alışveriş yaptığınızda, bir sunucuda bir yerde bir dizi neredeyse anında işlem gerçekleşir. Sunucular, en basit web sitesinde bile hafife aldığımız tüm öğeleri, widget'ları ve görselleri sunmak için çalışan çevrimiçi deneyimin güç merkezleridir. En temel düzeyde sunucu, birisi belirli bir web sitesini istediğinde yanıt veren web sayfaları için bir havuzdur. Bu 'istek', web adresini bir tarayıcıya girip geri dönme eylemidir.

Sunucu, bu istekleri bağlantı noktaları aracılığıyla izler ve istenen site sayfasını teslim etmek için neredeyse anında 'yanıtlarını' verir. Sunucu, isteği aldığında ve doğruladığında, bir web sitesini oluşturan çeşitli öğeleri toplar ve bu birleştirilmiş bilgileri kullanıcının web tarayıcısına geri iletir. Özünde, istek-yanıt, bir sunucunun her gün ne yaptığı işin anahtarıdır.

Geriye kalan tek şey, istenen sitenin orijinal olduğundan emin olmak ve kullanıcı için sayfayı görüntülemek için web tarayıcısı içindir. Web tarayıcıları ve sunucular, kullanımdaki Server ile web tarayıcısı arasında kesintisiz iletişim sağlamak için HTTP üst üste bindirilmiş TCP veya IP kullanarak isteğin gerçek olmasını sağlar. Aynı zamanda, web tarayıcıları, farklı web tarayıcısı türlerinin, etki alanı adlarına yönelik istekleri sayısal adreslere dönüştürerek çeşitli Server türlerine ve yapılandırmalarına bağlanmasını mümkün kılmak için DNS'yi kullanırlar.

Server Teknolojisi Nedir ve Nasıl Kurulur?

Sunucular her dakika binlerce web sayfası isteğini alabildiğinden, her sunucunun bu işi gerçekleştirmesi için özel bir teknoloji ve benzersiz bir yapı yapısı içerirler. Bu, gün geçtikçe yaşadıkları ağır iş yükünü yönetmelerini sağlayan şeydir. Sunucuların diskleri kullanma şekli, genellikle depolama ve dağıtım için tek bir sabit disk kullanan ortalama masaüstü bilgisayardan çok farklıdır. Bunun yerine, sunucular RAID bir sistem kullanılır. Bunun anlamı, sunucuların her zaman aynı anda çalışan birden çok sabit diske sahip olmasıdır.

Sunucuların bu yapılandırmayı kullanmasının nedeni, sürücü arızasına ve arıza süresine karşı koruma sağlamaktır. RAID kurulumundaki bir sürücünün arızalanması, sunucunun genel operasyonel kabiliyetini etkilemez. Sunucu, bozuk sürücüde depolanan bilgileri yoldaşlarından birinden çekebilir ve istenen verileri sunmaya devam edebilir. Bunun ötesinde, bu öğeler beklenen gelen istek sayısını yönetmeye ve devam eden Server görevlerini denetlemeye yardımcı olduğundan, sunucular ayrıca bol miktarda RAM ve CPU'ya sahip olmalıdır.

Server Türleri Nelerdir?

Dışarıda çok fazla farklı barındırma ihtiyacı olduğundan, mevcut Server türlerinde ve sunucuların gerçekleştirdiği iş dizisinde büyük bir çeşitlilik vardır. Bu, özellikle çevrimiçi sohbet platformlarını desteklemeyi hedefleyen sunuculardan kurumsal iletişimleri yönetmek için tasarlanmış posta sunucularına kadar değişebilir. Mevcut en yaygın üç Server türü olduğu için uygulama, veritabanı ve web sunucularıdır.

Adından da anlaşılabileceği gibi uygulama sunucuları, uygulamalar için operasyonel bir ayar sağlar. Bu sunucuların gerçekleştirdiği işin türü, kullanıcının uygulamalarını doğrudan sunucudan çalıştırarak sunmaktır. Uygulama sunucuları da sıklıkla veritabanı sunucuları ile arabirim oluşturur, veri akışını ileri geri yönetir, böylece gerekli tüm öğeleri kullanıcıya sunabilirler.

Bazen 'Arka Uç' olarak bilinen veritabanı sunucuları, veri depolama, arşivleme ve daha fazlası gibi kullanıcı dışı görevleri üstlenir. Temel olarak, veritabanı sunucuları, diğer sunucuların ve hizmetlerin düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm temel bilgileri tutan ve sağlayan bir Server ortamının temelidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bir istemci makine - başka bir Server veya bilgisayar olabilir - veritabanı sunucusu tuttuğu tüm bilgileri arar ve ardından sonuçları geri gönderir.

Belki de açıklanması en basit Server türü olan web sunucuları, HTTP aracılığıyla kullanıcıya içerik sunar. Web sunucusu, belirli bir web sayfası için gelen bir isteğe yanıt verir ve ardından bu sayfayı bir arada sunmak için gereken tüm bilgileri çeker. Ardından, istenen web sayfasını kullanıcının tarayıcısında görüntüleyerek tüm bu bilgileri eksiksiz bir biçimde döndürür.