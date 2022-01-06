Serratus anterior kası nedir, ne işe yarar ve özellikleri nelerdir?

Haberin Devamı

Serratus anterior kası, halk arasında boksör kası olarak da bilinmekte olan bir kastır. Serratus anterior kası üst gövdenin her iki tarafında da bulunmakta olan bir kas olarak ifade edilebilir. Serratus anterior kası üst kaburga ile kürek kemiğinin arasında bulunmaktadır. Serratus anterior kası aynı zamanda omuz kılıcı olarak da bilinmektedir.

Serratus Anterior Kası Nedir?

Kaslar vücutta oldukça önemli yapılar olarak ifade edilebilir. Kasları inceleyen bilim dalı ise myologia-miyoloji olarak bilinmektedir. Serratus anterior kası vücutta sıklıkla gözden kaçırılan kaslardan birisidir. Vücutta gövdenin her iki tarafında da bulunan bir kastır. Serratus anterior kası, özellikle yumruk atarken kürek kemiğinin uzamasını sağlayan bir kas grubu olarak bilinmektedir. Bu yüzden de serratus anterior kası boksör kası olarak da adlandırılmaktadır. Omuz sağlığı açısından serratus anterior kasının oldukça büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Serratus anterior kasını çalıştırmak için yapılan çeşitli egzersizlerin olduğunu söylemek de mümkündür. Serratus anterior kasının çalışmasına yönelik egzersiz yapmak, sırt ağrıları, boyun ağrıları ve omuz ağrılarından kurtulmak için oldukça etkilidir.

Haberin Devamı

Serratus anterior kasını çalıştırmak için yapılan egzersizler, kişinin duruşunu düzeltmek için ve nefesini düzene sokmak için de oldukça fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda vücutta güzel bir kas görünümü oluşması için de serratus anterior kası oldukça etkili olmaktadır.

Serratus Anterior Kası Ne İşe Yarar ve Özellikleri Nelerdir?

Kaslar vücutta farklı gruplardan meydana gelmektedir. Vücutta hareketin sağlanmasında ve güç oluşumunda görev yapmaktadırlar. Vücudun farklı bölgelerinde farklı kas grupları çalışmaktadır. Kasların her birinin ayrı özellikleri olsa bile genel olarak benzer işlevlere sahip olduğunu söylemek de mümkündür. Serratus anterior kasından meydana gelen yaralanmaların oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabileceği de bilinmektedir. Kasın zayıflamasına bağlı olarak ise kol hareketlerinin kısıtlanması bile söz konusu olabilmektedir. Kas hücrelerden meydana gelen bir yapıda bulunmaktadır. Göğüste bulunan kaslar yüzeysel ve derin kaslar olmak üzere iki farklı yapıya sahiptir.

Haberin Devamı

Serratus anterior kası, yüzeysel grup sırt kasları arasında yer almaktadır. Kasların genel olarak üst eksteremiteleri gövdeye bağlama görevinde bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu bölgede bulunan sinirin hasar görmesi nedeniyle felç olması da ihtimaller arasında yer almaktadır.

Serratus Anterior Kası Hakkında

Serratus anterior kası, ön dişli kas anlamında bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kas üzerinde felç olması durumunda kolun kaldırılma işlevi tamamen yitirilmektedir. Serratus anterior kası, yassı ve geniş bir kas olarak bilinmektedir. Kaburgaları kaldırarak soluk almayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kaslar iskelet ve iç organlarının doğru bir şekilde hareket etmesi için büyük bir öneme sahiptir. Kas gruplarının üç farklı dokudan meydana geldiği bilinmektedir. İskelet kası, kalp kası ve düz kaslar kas dokuları olarak sayılabilir.

Haberin Devamı

Kasların fazla zorlanmasına veya çok kullanılmasına bağlı olarak kas ağrılarının oluşabileceğini söylemek mümkündür. Kas ağrıları yaygın olarak karşılaşılmakta olan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Serratus anterior kasının, üst kol kemiğinin hareketini kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu da bilinmektedir. Kasların ilk olarak görevi iskelet sistemini ayakta tutmak olarak bilinmektedir. Serratus anterior kası da hareketi sağlayan önemli bir kastır.