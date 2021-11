Serpil Öğretmen'in ‘Garip Olaylar Sınıfı’

Haberin Devamı

Maris Serpil Türker, 20 yıllık ilkokul öğretmeni. Deniz biyolojisi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış. Urla Asiye Hüseyin Akyüz Bilim İlkokulu’nda 17 yıldır çalışıyor. Aynı zamanda sınıfındaki öğrencilerin kahramanı olduğu fantastik öykü kitapları yazıyor. Geçen yıl mezun ettiği ve 4 yılı birlikte geçirdiği öğrencilerini anlattığı Garip Olaylar Sınıfı tam 12 kitaptan oluşan bir fantastik seri... Şimdi de bu yıl birinci sınıfa başlayan yeni öğrencileriyle yeni hikayeler yazmaya başladı.

ÖĞRENCİ GERÇEK, HİKAYE HAYAL

Garip Olaylar Sınıfı’nda çocuklar okula aynı anda başlıyor. Ortak noktaları ise dedelerinin, ninelerinin daha önce okuduğu sınıfta buluşmuş olmaları. Hepsinin farklı yetenekleri var. Ve bu yeteneklerini kullanıp sorunları çözüyorlar. Diğer gezegenlerden gelen öğrenciler, uçan keçi gibi ilginç unsurlar da kitabın diğer kahramanları arasında yer alıyor. 43 yaşındaki Serpil öğretmen, “Öğretmen çocuğu olduğum için kitaplarla büyüdüm. Kitapları okuma yazma bilmediğim dönemlerde bile resimlerden okuyordum. Bir derste öğrencim Asya’nın kalemi kayboldu. Kalem nerede olabilir diye düşünürken, ‘arkadaşının sırasına ziyarete gitmiş’ olabilir diye düşündüm. Eşyaların konuştuğu, canları sıkıldığı için bahçeye yürüyüşe gittiği bir hikaye yazdım. Ardından diğer hikayeler çıkmaya başladı. Kitaplardaki öğrenciler gerçek, öğretmenler gerçek, orman gerçek, geri kalanlar hayal gücü” diyor.

KİTAP OKUMAYI SEVSİNLER DİYE...

Serpil öğretmen, öğrencilerini gözlemleyerek karakterlerini oluşturuyor. Matematiği seven bir çocuğa hızlı problem çözebilen, hayvanları seven öğrenciye hayvanlarla konuşma yeteneği gibi özellikler yansıtıyor. “Şu anda birinci sınıf öğretmeniyim. Yeni hikayem için onları gözlemliyorum" diyen Maris Serpil Türker şöyle devam ediyor:" Yengeçleri çok seven bir öğrencim var mesela. ‘Eleleyi’ öğrenince iki yengeç çizip elele yazdı. Üç çocuk annesiyim, kendi çocuklarım da hikayelere katkı sağlıyor. Çocukların okurken eğleneceği, kendini yakın hissedeceği, hayal gücünü güçlendiren hikayeler yazmayı tercih ediyorum. Derdim iyi bir okuyucu olsunlar, okumaktan keyif alsınlar.

ÖĞRETMEN DE HATA YAPABİLİR

Yeni kitaplarım da fantastik türde olacak. Çok süper güçleri olmayacak. Başlarına gelen eğlenceli olaylar, şaşkınlıkları üzerinden ilerleyecek. 20 kişilik geçen dönem ki sınıfım ve Garip Olaylar Sınıfı, ‘Hepimiz birimiz için birimiz hepimiz için’ diyordu. Hikayede başlarında ben bilirim diyen bir öğretmen olmadı. Öğretmen de hata yapabilir. Çocuklar da öğretmenler de bunun farkında.”

DUVARI DA BOYADILAR

Serpil öğretmen, kitabın çizerinin Garip Olaylar Sınıfı’nın duvarına çizdiği resimleri öğrencilerin birlikte boyadığını anlatarak, "Ayrıca zeytin ağacına da barış ve umudu sembolize ettiği için öykülerde yer vermeyi seviyorum. Kutsal bir ağaç ve çocukların yaşadıkları coğrafyanın bitkisi" dedi.