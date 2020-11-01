Seroloji nedir ve neyi inceler? Seroloji (Serum Bilimi) hakkında kısaca bilgiler

Bir disiplin olmakta olan seroloji serumları incelemeyi hedeflemekte olan birçok tekniği içerisinde barındırır. Serolojik testlerin ardından sağlanan bakım ve tedavi değişebilir. Genel manada antikorların bulunup bulunmadığına bağlıdır.

Seroloji Nedir?

Tıpta seroloji denilince akla gelen şeylerden biri belli bir mikroorganizmaya karşı üretilmekte antikorların varlığını saptamakta olan bir tıbbi kan testidir. Bir enfeksiyon durumu oluştuğunda seroloji uygulanabilir. Hepatit test imkanlarında da bu kandan bakılır.

Serolojik Testler

Serolojik testlerin kategorileri olmakla beraber en temel görevi kandaki antikorları aramaktır. Bu yazıdan serolojik teste hangi sebepten ihtiyaç duyduğumuzu, serolojik testin çeşitlerini, sonuçlarını ve manalarını, teşhis edebileceği hastalıkları ve bu test ardından neler yapılabileceğini öğrenmek mümkündür.

Serolojik Testler Nelerdir?

Serolojik testler, kandaki antikorları arayan kan testidir. Bir dizi laboratuvar imkanı içerebilirler. Çeşitli hastalık şartlarını teşhis etmek için değişik serolojik testler kullanılır.

Serolojik testlerler ortak bir noktaya sahiptirler. Hepsi bağışıklık sisteminiz aracılığıyla üretilen proteinlere odaklanmaktadır. Bu hayati vücut sonucu sizi hasta edebilecek yabancı kişileri yok ederek sağlıklı kalmaya yardımcı olur. Test yapma zamanı, laboratuvarın serolojik test aşamasında hangi tekniğin kullandığına bakmaksızın aynıdır.

Seroloji Neyi İnceler?

Bağışıklık sistemi hususunda biraz bilgi edinmek ve serolojik testleri anlamak için hangi sebepten hastalandığımızı ve hangi sebepten yararlı olduklarını bilmek faydalıdır.

Antijenler, bağışıklık sisteminde tepki uyandırmakta olan maddelerdir. Genellikle göz ile görülemeyecek kadar küçüklerdir. Ağız, geniz ve çatlamakta olan deri yoluyla vücuda girebilirler. Genellikle kişileri etkileyen ve hastalıklara neden olabilen antijenler ve etkenler şunları içerir:

1-) Bakteriler

2-) Mantarlar

3-) Virüsler

4-) Parazitler

Bağışıklık sistemi antikorlar üretmekle antijenlere karşı vücudu savunmaktadır. Bu antikorlar, antijenlere bağlanmakta olan ve bunları devre dışı bırakmakta olan parçacıklardır. Doktorunuz kanınızı test etmek istediğinde, kan örneğinizde bulunmakta olan antikorların ve antijenlerin çeşidini ve sahip olduğunuz enfeksiyon cinsini belirleyebilir.

Bazen vücut dış işgalciler için kendi sıhhatli dokusunu kaybeder ve gereksiz antikorlar üretir. Bu bir otoimmün sıkıntı olarak bilinir. Serolojik testler bu antikorları dahil edebilir ve doktorunuzun otoimmün bir sıkıntıyı teşhis etmesine faydalı olabilir.

Seroloji Testlerinden Sonra Ne Olur?

Serolojik testlerin ardından sağlanan bakım ve tedavi değişebilir. Genel manada antikorların bulunup bulunmadığına bağlıdır. Bunun yanında bağışıklık tepkinizin doğasına ve şiddetine bağlı olmaktadır.

Bir antibiyotik ve yahut da başka bir ilaç türü vücudunuzun enfeksiyonla direnişmesine yardımcı olabilir. Sonuçlarınız anormal olmasa bile, hala bir enfeksiyon oluşabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuz ek bir test istenebilir.

Vücudunuzdaki bakteri, virüs, parazit ve yahut da mantar zamanla çoğalır. Buna karşın olarak, bağışıklık sisteminiz daha fazla antikor türetir. Bu, enfeksiyon kötüleştikçe antikorların mana edilmesini kolaylaştırır.

Test sonuçları aynı anda, otoimmün sıkıntılar gibi kronik koşullarla ilişkili antikorların varlığını gösterir.

Setoloji Test Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Vücudunuz antijenlere tepki şeklinde antikorlar üretir. Test antikor göstermezse, enfeksiyon olmadığını gösterir. Kan örneğinde antikor olmadığını göstermekte olan sonuçlar normaldir.

Seroloji (serum bilimi) Hakkında Kısaca Bilgiler

Kan örneğindeki antikorlar genel manada bir hastalığa veya yabancı proteine şu an veya geçmiş dönemde maruz kalan bir antijene karşın bir bağışıklık sistemi tepkisi yaşadığınız manasına gelir.

Testler bunun yanında normal veya yabancı olmayan proteinlere ve yahut da antijenlere karşı antikorların kanda dahil olup olmadığını öğrenerek doktorunuzun bir otoimmün hastalığı teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Bazı antikor türlerinin var oluşu, bir veya daha fazla antijene karşı bağışık olduğunuz manasına da gelebilir. Bu, antijene veya antijenlere gelecek dönemde maruz kalmanın hastalığa sebep olmayacağı manasına gelir.