Sermaye Piyasası Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sermaye piyasası bölümünü tercih edecek öğrencilerin ekonomi, borsa, istatistik ve finansa ilgi duyması gerekir.

Sermaye Piyasası Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sermaye piyasası bölümü, sermaye, para ve yatırım gibi parasal konularla ilgilenen bir bölümdür. Bu bölümde ekonomi ve finans alanında kendini geliştirmiş işinde uzman kişiler yetiştirilmesi amaçlanır. Bu bölümü okuyan kişiler kamu ve özel sektör başta olmak üzere çok geniş bir çalışma alanına sahip oluyor.

Sermaye Piyasası Bölümü Nedir?

Sermaye Piyasası Bölümü, para, kredi ve öz kaynak kullanımı ile birlikte ulusal ve uluslararası yatırımları, para ve sermaye piyasalarını takip ederek müşteriye hazine bonosu, hisse senedi gibi alım satım işlemleri yapacak işinde uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Sermaye Piyasası Bölümü Amacı Nedir?

Sermaye Piyasası Bölümünün amacı, lisans eğitiminde verilen eğitimlerle birlikte kendi geliştirebilecek, sektörü geliştirecek, sektöre fayda sağlayacak, çalıştığı kurumdaki yatırımları en doğru şekilde kullanabilecek kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Sermaye Piyasası Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sermaye Piyasası Bölümü mezunları, çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Sermaye Piyasası Bölümü mezunları finans ve yatırım kuruluşlarında danışmanlık hizmeti başta olmak üzere ekonomi alanında pek çok pozisyonda görev alabiliyor. Bu kişilerin Görevleri arasında şirketlerin yatırım kararlarını analiz ederek bunları rapor haline getirmek de yer alıyor.

Sermaye Piyasası Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sermaye Piyasası Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde öğrencilere bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor. Bu nedenle eğitim süresi, 5 yıla çıkabiliyor.

Sermaye Piyasası Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Sermaye Piyasası Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. TYT puan türünden 150 puan ve üzeri alan kişiler, AYT sınavına girmeye hak kazanır. Bu bölümde okumak isteyen kişileri ekonomi, iktisat ve finans gibi konulara ilgisi olması gerekir.

Sermaye Piyasası Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sermaye Piyasası Bölümü öğretimi Türkçe olmasına rağmen bazı üniversiteler öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede öğrencilerin donanım kazanması ve mesleklerinde bir adım öne çıkması amaçlanıyor.

Sermaye Piyasası Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sermaye Piyasası Bölümü TYT ve AYT sınavlarından alacağınız eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Her geçen gün yatırıma ve borsaya ilginin artması, bu bölüme ilginin artmasına sebep oluyor.

Sermaye Piyasası Bölümü Dersleri Nelerdir?

Finansal Piyasalarda Modelleme

Makroekonomi

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Ekonomik Sistemler

Bankacılık Teorisi ve Politikası

Sermaye Piyasası Araçlarında Vergilendirme

Aracı Kurumlar Muhasebesi

İktisada Giriş

İşletmeye Giriş

Finansal Yönetim

Sermaye Piyasası Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sermaye Piyasası Bölümü mezunları ekonomi ve finans ile ilgilenen pek çok kurumda ve farklı pozisyonlarda görev alabiliyor. Bu bölümde okuyan kişiler, finans danışmanı olarak da görev yapabiliyor. Şirketlerin, hükümetlerin ve kişilerin yatırım yapmaya eğilimi arttıkça bu kişilerin görev alanı da artıyor. Bu bölümden mezun olan kişiler bankalarda da görev yapabiliyor. Aynı zamanda KPSS’ye girerek bu kişiler kamu kurumlarında görev alna şansı elde ediyor. Bu bölüm, oldukça yeni ve az sayıda mezun veren bir bölüm olduğu için öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Yatırım Danışmanlığı Şirketleri

Finans Şirketleri

Yatırım Şirketleri

Bankalar

Kamu kurumları

Başta olmak üzere pek çok alanda çalışma imkanı buluyor. Bh kişiler ne kadar çok kendilerini geliştirirlerse iş bulma şansları da bir o kadar artıyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin ekonomi ve finans gibi alanlara ilgisinin olması gerekir. Hem sözel hem de sayısal derslerin okutulduğu bu bölümde daha başarılı bir yere gelebilmek için mezun olan kişilerin kendini alanında yetiştirmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İ.Ö

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) - SermayePiyasası (KKTC Uyruklu)