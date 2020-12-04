Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi bölümü, yatırımların en iyi şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesini sağlayacak işinde uzman elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Nedir?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi bölümü, yatırımcıların yatırımlarını en çok gelir elde edecekleri şekilde değerlendirmek ve yönetmekle sorumlu kişilerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Son yıllarda rn çok tercih edilen bölümler arasında yer alan Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi bölümü, kişilerin ve şirketlerin yatırımlarını değerlendirirken sermaye piyasalarına da katkıda bulunmayı hedefler.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümünün amacı, yatırımcıların daha çok kazanç sağlaması için doğru yatırım yöntemlerini kullanarak sorumluluk sahibi, ekonomi, finans, sermaye piyasası ile ilgili ve disiplinli elemanlar yetiştirmektir.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü mezunları, finans ve yatırım şirketlerinde danışmanlık başta olmak üzere ekonomi alanında pek çok pozisyonda çalışma imkanı buluyor. Şirketlerin aldığı yatırım kararları analiz etme ve bu analizleri rapor haline getirerek portföy yönetimi bu bölümden mezun olan kişilerin görevleri arasında yer alır.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümdür. Bu bölümde okuyan öğrencilere bazı üniversiteler İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu nedenle de eğitim süresi kimi zaman 5 yıla çıkabiliyor.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü, TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin ekonomi ve finans ile yakından ilgili olması gerekir.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü, Türkçe verilen bir eğitimdir. Ama Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü okutan bazı üniversiteler öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü, TYT ve AYT sınavlarından alacağınız eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alır.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Mesleki Oryantasyon ve Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimine Giriş

Ekonominin Esasları

Sosyal Bilimler İçin Matematik

Hukukun Temelleri

Sermaye Piyasası Araçları

Sosyal Bilimler İçin İstatistik

Modernite ve Tüketim Toplumu

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Yönetim

Genel Muhasebe

Ekonominin Esasları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü mezunu olan kişiler kamuda ve özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı buluyor. 4 yıllık lisans programını bitiren kişiler, “Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır. Bu bölümden m dün olan kişiler, finans ve yatırım şirketlerinde görev yapabilir. Aynı zamanda bu kişiler, çalıştıkları şirketin yatırım kararları ı analiz ederek bu analizleri rapor hazırlama ve portföy haline getirme gibi sorumlulukları yerine getiriyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü mezunları, bankalarda, finansal kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde görev yapar. Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümünden mezun olan kişiler genellikle yatırım danışmanı olarak görev yapar.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü mezunları, genellikle finans ve yatırım hizmetleri yürütüldüğü alanlarda ve bankalarda çalışma imkanı bulur. Bu kişiler pek çok kamu ve özel kurumda ve ekonomi alanında çalışma imkanı bulur.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Burslu)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (%75 İndirimli)