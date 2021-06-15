Sermaye nedir? Muhasebede sermayenin tanımı ve sermaye kavramı nedir?

Sermaye genel olarak bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için sahip olduğu para ve paraya çevrilebilen kaynaklar olarak tabir edilir. Her türlü ticaret girişiminin başarı ile gerçekleştirilebilmesi ve oluşumuna devam edebilmesi için sermayeye ihtiyacı vardır.

Sermaye Nedir?

Sermaye kelimesinin ekonomi, finans ve ticarette yaygın olarak kullanılan terimlerden birisi olup para ve paraya çevrilebilen kaynakları ifade eder. Bir bakıma işletmenin kasasında ya da banka hesabında bulunan nakit para ve ürün ya da hizmet üretebilmek için var olan demirbaşlar, araçlar, makineler ve diğer ekipmanlar sermayeye kategorisine girer. Buradan da anlaşılabileceği üzere sermaye sözcüğü genellikle parayı çağrıştırır.

Muhasebede Sermayenin Tanımı ve Sermaye Kavramı Nedir?

Daha teknik bir dil kullanan muhasebede sermaye kavramı değişkenlik gösterebilir. Bunun nedeni çeşitli konuları detayları ile birlikte uygulamaya koymaları ve yürütmeleridir. Halk dilinde sermaye her ne kadar işletmenin kasasında bulunan para olarak bilinse de muhasebe için sermaye çok daha farklıdır. Bilanço defterinin gelir sütununda bulunan sermaye kendi içerisinde kategorilere ayrılır.

Başkalarından alınan çekler, banka hesabındaki paralar, senetler, emtialar, halihazırda üretilmiş ürünler ve paraya dönüştürülebilecek her türlü kaynak varlık yani sermaye olarak kabul görür.

Muhasebede sermayenin tanımı yapılacak olursa herhangi bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu para, demirbaş, ekipman ve hammadde denilebilir. Aynı zamanda halihazırda üretilip kolay bir şekilde paraya çevrilebilecek ürünler de muhasebede sermaye olarak kabul edilir. Anamal ve kapital gibi farklı isimleri de olan sermaye kavramı genellikle paraya çevrilebilen her türlü kaynağı çağrıştırır.