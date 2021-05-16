Serenad kitabını kim yazmıştır? Serenad kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Serenad kitabı ilk olarak 2011 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Türkçe dili ile yayınlanan Serenad kitabı tarihi kurgu ve savaş hikayesi türündeki romanlardan biridir. Serenad kitabı toplam 481 sayfadan oluşmaktadır. Türkiye'de yayınlanan Serenad kitabı her kitapseverin mutlaka okuması gereken kitaplardandır.

Serenad Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Maya Duran ve Maximillian Wagner arasında geçen olayları konu edinen bir kitaptır. Maya Duran İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir kişidir. Maximillian ise Türkiye'ye gelmiş olan Alman asıllı bir profesördür. Bir aşk hikayesini anlatmaktadır. Serenad kitabının ana düşüncesi insanların milliyeti önemli değildir. Önemli olan insanın iyi olup olmadığıdır. İki farklı milletten dahi olsa bu durum aşka engel değildir.

Serenad Kitabını Kim Yazmıştır?

Serenad kitabının yazarı Zülfü Livaneli'dir.

Serenad Özet

Maya 1965 yılında doğmuştur. Dul bir bayandır. İstanbul Üniversitesi'nde çalışan Maya burada ki asıl amacı yabancı uyruklu olan kişileri en iyi şekilde ağırlamaktır. Maya İstanbul Üniversitesi'nin Halka ilişkiler bölümünde çalışan bir çalışanıdır. Bir gün Almanya'dan gelecek olan misafirleri ağırlanması istenmektedir. Almanya'dan gelecek olan misafir ise Maximillian Wagner isimde ki bir kişidir. Bu kişi profesör olup 87 yaşındadır. 87 yaşındaki profesör havalimanına inmeden önce Maya çoktan onu karşılamak için havalimanına gitmiştir.

Maya'nın aklında önemli ve cevap veremediği bir soru vardır. 87 yaşındaki bir adamın neden hala burada olduğunu çözmektir. Maya'nın elinde profesörün isminin yazılı olduğu bir büyük kağıt vardır. Böylece profesör onu elindeki kağıttan tanıyacak ve hemen bulacaktır. Profesör uçaktan inmiş ve havalimanından çıkış yapmak üzeredir. Tam da o sırada Maya'yı görür ve tokalaşırlar. Maya görmüş olduğu kişinin 87 yaşında olduğuna inanamaz. Çünkü bu kişi hiç yaşına göstermiyordur. Maya son derecede yakışıklı bir beyefendi ile karşılaşmıştır.

Profesör Maya'ya daha önce İstanbul'da 3 sene yaşadığını söylemiştir. O zaman da İstanbul'a geldiği zaman Pera adlı bir hotelde kaldığını söyleyerek yine bu otelde kalmak istediğini söyler. Maya bu durumu memnuniyetle karşılara ve profesörü de alarak kalacağı otele götürür. Ertesi gün profesörü alarak onu üniversiteye getirecektir. Bunun için sabah kalkar ve Pera oteline gider. Fakat otelden ayrıldığını öğrenmiştir. Tam bu esnada Maya'nın dikkatini otelin önünde yer alan beyaz bir otomobil çekmiştir. Çünkü bu beyaz otomobil dün de aynı yerde duruyordur. Bu aracın kendisini takip ettiğinden şüphelenmiştir.

Kötü düşünmek istemeyerek üniversiteye geri döner. Üniversiteye geri döndükten sonra rektör onunla konuşmak istediğini söyler. Rektörün bu isteği karşısında çok şaşıran Maya bir tane daha sürpriz bekliyordur. Takip ettiğini söylediği kişiler rektör ile birlikte hareket eden kişilerdir aslında. Bundan dolayı rektör profesörün her hareketini takip etmesi amacı ile bu kişileri görevlendirmiştir. Tekrardan otele döner Maya. Burada bu sefer profesör ile karşılaşmıştır. Profesör ona saat 5'de buluşabileceğini söyler. Sabah 5 olur ve profesör ile buluşur.

Serenad Karakterleri

- Maya Duran

- Kerem

- Maximillian Wagner

- Süleyman

- Nadia

- Ahmet

- Tarık