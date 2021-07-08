Şerefiye Nedir, Nasıl Belirlenir? Şerefiye Bedeli Nedir?

Emlak sektöründe bu alanda uzman bireylerin sıklıkla kullandığı kelimeler arasında şerefiye sözcüğü de yer almaktadır. Hatta konut alım ve satımı yapan kişiler de günlük yaşantılarında bu sözcüğe mutlaka rastlamıştır. Sektör içinde konut alım ve satımlarını gerçekleştirirken şerefiye eyleminin de ne olduğunu öğrenmiş olabilirler.

Şerefiye Nedir?

Bir yer belediye tarafından bayındır duruma getirilebilir. Burada kasıt edilen ilgili yerin hayat standartlarının daha iyi hale getirilmesi işlemidir.

Böyle bir durum gerçekleştiğinde doğal olarak o yerin çevresindeki mülklerin de değeri artmaktadır. Çünkü yerin yaşam standartları belediye tarafından iyileştirilmiştir.

Örneğin gece kondu gibi çarpık yerleşim alanlarının düzenlenmesi ve yerine yeni yapıların inşa edilmesi bölgenin değerini arttırdığı gibi çevresindeki mülklerin de değerini arttırmaktadır.

Herhangi bir bölgenin belediye tarafından iyileştirilmesi halinde çevresindeki mülklerin değerinin artması olayına şerefiye denmektedir.

Şerefiye Nasıl Belirlenir?

Şerefiye belirleme bir değeri ifade etmektedir. Bölgenin iyileştirilmesi durumundan dolayı çevresindeki mülklerin değeri arttığı için bu mülklere bir bedel biçilmektedir. Bu mülkleri almak ya da satmak isteyen sahipler de şerefiye belirlemesi etkinliğine başvurmaktadır.

Elbette ki şerefiye belirlenirken ilgili mülkün özellikleri de oldukça önem arz etmektedir. Bu özellikler şerefiye değerini belirlemektedir. Sonuç itibariyle her mülk farklı farklı özelliklere sahip olabilmektedir.

Örneğin aynı binada yer alan ve aynı site içindeki dairelerin şerefiye bedelleri birbirinden farklı olabilir. Çünkü aynı binadaki bir daire açık cepheye bakarken bir diğer daire kapalı cephede yer alabilir.

Bir dairenin balkonu manzaraya bakarken bir dairenin balkonu ara katta yer alabilir. Böyle durumlarda konumu ve özellikleri daha iyi olan dairelerin aynı binadaki diğer dairelerle karşılaştırılması söz konusu olacaktır. Şerefiye belirlenirken mülklerin bu tarz özellikleri etkili olmaktadır.

Şerefiye Bedeli Nedir?

Şerefiye bedeli, şerefiye hesabı yapılarak belirlenen bir bedeldir. Bu bedelde mülklerin bedelleri belirlenir. Bedel belirlerken muhitin beklentileri söz konusudur. Şerefiye bedeli aynı zamanda itibar değeridir.

Büyük şehirlerde ulaşım noktalarına yakın olmak bir avantaj kabul edilmektedir. Fakat küçük yerleşim yerlerinde ulaşım noktaları bir gürültü sebebidir.

Manzara, asansör, gürültü durumu, bahçenin varlığı, balkonun varlığı, dairenin cephesi, bulunduğu kat, alışveriş merkezi, çocuk parkı ve havuz çevresel olarak sunulan imkanlar arasında yer alarak şerefiye bedelinin hesaplanmasında etkili olan faktörlerdir.

Şerefiye bedeli hesaplanırken bu yukarıda belirttiğimiz her özellik değerlendirilir ve bir puanlama yapılır. Doğal olarak daireler de yani mülklerde bu şekilde itibar değerine kavuşur. Şerefiye hesabı belirlemede konumda yaşayan insanların tercihleri de etkilidir.

Buna örnek olarak yaşlı nüfusun yaşadığı bölge ve genç nüfusun yaşadığı bölge verilebilir. Bu özellik de bir kriterdir. Sonuçta genç nüfus gençlerin olduğu bölgedeki mülkleri tercih ederken yaşlı nüfus da yaşlı kesimin bulunduğu bölgedeki mülkleri tercih edecektir.

Şerefiye değerini belirlemede kullanılan hesap tekniklerinde binaların özellikleri de yer almaktadır. Binanın bulunduğu parsel, toplam daire sayısı, manzaranın mesafesi, asansör sayısı, bulunan teras ya da balkonun büyüklüğü, güneş yönü, park alanı, daire metre karesi, sosyal fırsatlara yakınlık gibi özellikler değer belirlemede etkilidir.

Şerefiye bedeli inşaat firmaları tarafından hesaplanabilir. Bu şekilde dairelerin bedelleri ortaya çıkmaktadır. Alıcılar ise belirlenen bu şerefiye bedeliyle ilgili bazı tereddütler yaşayabilir. Bu durumda da gayrimenkul değerleme uzmanlarından yardım alınabilir.