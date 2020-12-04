Seramik Ve Cam Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Seramik ve Cam bölümü, genellikle üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi altında yer almaktadır ve yetenek sınavları sonucu öğrenci alır.

Seramik ve Cam Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Seramik ve cam el sanatlarına dayalı bir bölümdür. İnsanlık tarihinin ilk yıllarından beri seramik ve cam heykeller insanların birbirleri ile ilişki geliştirmesine olanak sağlayan önemli bir sanat türü olmuştur. Temel ihtiyaçlardan süs eşyalarına kadar pek çok eşya seramik ve cam sanatlarının gelişmesi ile birlikte eski zamanlardan günümüze kadar gelmiştir.

Seramik ve cam bölümünün amacı öğrencilerine seramik ve cam ile ilgili gerekli sanatsal bakış açısını ve el becerisini kazandırmaktır. Seramik ve camın önemini, tarihsel gelişimini ve sürecini de öğreterek öğrencilerin iyi birer sanatçı veya tekniker olması için eğitim veren bir bölümdür.

Seramik ve Cam Bölümü Nedir?

Seramik ve cam bölümü insanlığın ilk yıllarından itibaren sürekli olarak gelişen seramik ve cam sanatlarının tarihini ve özelliklerini öğreten bir bölümdür. Seramik ve cama dair edinilmesi gereken bütün incelikler seramik ve cam bölümü sayesinde öğrenilmektedir. Seramik ve cam bölümü insanın içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaran, estetik bakış açısı kazandıran ve geçmiş sorgulatırken yeniyi öğreten bir bölümdür.

Seramik ve Cam Bölümünün Amacı Nedir?

Seramik ve cam bölümünün amacı, çok eski bir tarihi olan seramik, cam ve çinicilik sanatlarının yok olmamasını sağlamak ve bu sanatları geliştirerek yaşatmaktır. Seramik, cam ve çinicilik anlamında el becerisi ve teknik bilgiyi öğreten bu bölüm seramik ve cam eşyalar, objeler, yemek takımları ve heykeller yapmak üzere pek çok usta sanatçı ve tekniker yetiştirmektedir.

Seramik ve Cam Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Seramik ve cam bölümü mezunları seramik ve cam teknikeri unvanını alarak fakülteden mezun olurlar. Seramik ve cam bölümü mezunları kendi atölyelerini açarak alanlarında çalışmaya devam edebilirler. Seramik ve cam fabrikalarında, özel iş yerlerinde, cam sanayinde, seramik ve cam atölyelerinde, tuğla ve kiremit fabrikalarında, çeşitli üretim tesislerinde iş bulabilen mezun bireyler üniversitede kalarak akademisyen de olabilirler.

Seramik ve Cam Bölümü Kaç Yıllıktır?

Seramik ve cam bölümü 2 yıllık bir önlisans programı olarak geçmektedir. Önlisans mezunları DGS sınavı ile istedikleri ilgili bölüme dikey geçiş yaparak 4 yıllık lisans diploması almaya hak kazanabilirler. Dikey geçiş yapılabilecek lisans bölümleri;

- Seramik

- Cam

- Çini

- Seramik ve Cam Tasarımı

- Seramik ve Cam olarak sıralanabilir.

Seramik ve Cam Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Seramik ve cam bölümü okumak için sanatçı bir ruha sahip olmak ve geçmişe ilgi duymak gerekmektedir. Sorgulayıcı bir bakış açısı da iş anlamında bireylerin her zaman kendilerini geliştirmeleri anlamına gelmektedir. El sanatlarına yatkın olmak da seramik ve cam bölümünü okurken kolaylık sağlayacak özellikler arasında yer almaktadır.

Seramik ve Cam Bölümü İngilizce midir?

Türkiye'de seramik ve cam bölümü eğitimi veren üniversitelerin eğitim dili Türkçedir.

Seramik ve Cam Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Seramik ve cam bölümü TYT puanı ile alım yapan kontenjanı düşük sayıda olan bir bölümdür.

Seramik ve Cam Bölümü Dersleri Nelerdir?

Seramik ve cam bölümü dersleri aşağıda sıralanmıştır:

- Seramik ve cam uygulamaları

- Alçı model ve şekillendirme

- Cam tasarımı ve uygulama

- Seramik ve cam dekor yöntemleri

- Torna Şekillendirme

Seramik ve Cam Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Seramik ve cam bölümü mezunları genellikle özel sektördeki seramik ve cam fabrikalarında veya atölyelerinde iş bulmaktadır. Mezunların kamuda çalışma imkanları da vardır.

Seramik ve Cam Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Seramik ve cam bölümü mezunları fabrikalarda, atölyelerde, alçı ve dekor fabrikalarında, özel sektörde ve kamuda çalışma imkanı bulabilirler.

Seramik ve Cam Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi

-Anadolu Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Bursa Uludağ Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi