Seracılık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Seracılık ise mevsimi dışında meyve, sebze ve çiçek yetiştirilebilecek alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu işi uzman bir şekilde gerçekleştiren kişiler ciddi kazançlar sağlayabilmektedir.

Seracılık (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Seracılık bölümü, sera alanlarının etkili bir şekilde ekilip biçilmesi ve sürdürülebilir tarımın gerçekleşmesi için meslek elemanları yetiştiren bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bölümde verilen eğitim ile mezunlar seracılık ile ilgili bütün teknik ve uygulamalı bilgilere sahip olmaktadırlar. Bu bilgileri içerisinde alanın hazırlanması, soğutma ve ısıtma sistemleri, sulama sistemleri, bitkiler ve bitki çeşitliliği hakkında temel bilgiler, bitki hastalıkları ve seracılık alanındaki son gelişmeler olmaktadır.

Seracılık (MYO) Bölümü Nedir?

Sera alanında faaliyet gösteren meslek elemanlarının en iyi şekilde yetiştiren bölüm olmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler kendi seralarını kurabilecekleri gibi bu alanda faaliyet gösteren şirketlerde de çalışabilmektedirler.

Seracılık bölümü çiçek ve sebzelerin mevsim dışında yetiştirileceği alanın hazırlanması hakkında teknik ve uygulamalı bilgiler vermektedir.

Seracılık (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün kuruluş amacı öğrencilerine çeşitli malzemeler kullanarak sera üretimi yapılacak olan alanların hazırlama tekniklerini öğretmek olmaktadır. Ayrıca bölümün amaçları içerisinde bu alanlarda kullanılacak olan bitkilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi ile ilgili teknik ve uygulamalı bilgiler de sunmaktadır. Bölümün öğrencilerine sunduğu bir diğer teknik ise seranın ihtiyacına en iyi şekilde belirlemek ve sürdürülebilir tarım için gerekli teknikleri kullanmak olmaktadır. Son olarak bitkilerin çeşitli zararlılardan korunması için neler yapılacağı öğretmek de bölümün amacı içerisinde yer almaktadır.

Seracılık (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler seralardan mevsimi dışında sebze ve çiçek üretimi üzerine çalışırlar. Diğer bir yandan üretim yapılan seraların durumunu kontrol ederek gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek problemlere karşı çözüm üretirler.

Seracılık (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bu bölüm öğrencilerini sektörü hazırlamak için 2 yıllık, önlisans eğitimi vermektedir.

Seracılık (MYO) Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölüme girmek isteyen öğrencilerin üniversite giriş sınavından yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Seracılık (MYO) Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bu bölüm öğrencilerine Türkçe eğitim vermektedir.

Seracılık (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversite sınavı sonrasında bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler için gerekli puan türü TYT olmaktadır.

Bu puan türünde en az 150 olan her aday bölüm rahatlıkla tercih edebilmektedir.

Seracılık (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dört dönem boyunca eğitim veren seracılık bölümüm Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen zorunlu dersler haricinde şu dersleri almaktadır:

Bahçe bitkileri temel bilimleri,

Bitki ekolojisi,

Uygulamalı seracılık,

Serada ısıtma ve soğutma sistemleri,

Serada sulama yöntemleri,

Serada Toprak verimliliği,

Serada üretim tekniği,

Bitki fizyolojisi,

Örtü altı sebze yetiştiriciliği,

Sera bitkileri beslenme bozuklukları,

Serap bitki hastalıkları,

Seracılıkta yeni gelişmeler,

Serada plan proje,

Seracılık (MYO) Bölümü İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler öncelikle kendi seralarını kurarak buralardan üretim gerçekleştirebilirler. Diğer bir yandan tarım il müdürlükleri de mezunları için istihdam olanaklarından birisi olmaktadır.

Bölüm mezunlarının bulabileceği başka bir iş kolu ise özel kişi ve firmalara ait olan sebze ve süs bitkileri yetiştiren seralar olmaktadır.

Diğer bir yandan belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde iş bulabilecekleri gibi fide firmaları da bölüm mezunlarının iş alanları arasında yer almaktadır.

Bölüm mezunlarının çalışabileceği alanlardan birisi de araştırma olmaktadır Bu konu üzerinde ise istihdam sağlayan alanlar tarımsal araştırma enstitüleri olmaktadır.

Bölüm mezunlarının iş bulabileceği bir başka iş alanı ise tohum firmaları, ilaç firmaları ve ilaç bayilerinde satış temsilciliği olmaktadır. Aynı şekilde gübre firmaları ve bayilerinde de görev alabilirler.

Mezunların iş bulabileceği bir başka iş kolu ise sulama ekipmanları imal eden firmalar olmaktadır. Bu firmalardan projelendirme ve kurum aşamalarında görev alabilmektedirler.

Son olarak mezunlarının tercih edebileceği bir diğer iş kolu ise peyzaj büroları olmaktadır.

Seracılık (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Kariyerlerini bu alanda gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin seçebileceği birden fazla üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler şu şekilde sıralanmaktadır:

Akdeniz Üniversitesi

19 Mayıs Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Kırşehir ahi Evran Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi